Orquídea: sucesso que não sai de moda

Se tem um tipo de flor que é bastante admirada no Brasil, sem dúvida alguma, essa flor é a orquídea. Utilizada em diferentes locais, as orquídeas podem ser usadas para decoração de espaços, para presentear e até mesmo na composição de coroa de flores.

As orquídeas são plantas versáteis, originais e multicoloridas que podem ser encontradas em diferentes espécies. Existem mais de 20 mil espécies de orquídeas no mundo e o Brasil conta com mais de 3.500 espécies nativas.

Sensíveis, as orquídeas necessitam de cuidados para que as mesmas possam se manter vivas por mais tempo. As orquídeas não se adaptam ao excesso de água, por isso é muito importante que a montagem do vaso tenha uma drenagem eficiente. Na hora da rega é interessante utilizar um pulverizador para deixar o substrato úmido e não encharcar.

Outro ponto importante na hora de cuidar de orquídea é a adubação trimestral. Opte por adubos químicos para ambientes fechados, pois os adubos orgânicos podem atrair insetos. Há no mercado inúmeras marcas de fertilizantes com um preço bem acessível.

De acordo com o dono de uma floricultura online, o senhor William Hashimoto, as orquídeas fazem parte do top list em pedidos. "Hoje é quase impossível pensar a nossa operação de envio de coroas para velório sem a orquídea. Tem cliente que gosta dessa flor e faz questão da mesma", enfatiza Hashimoto.

É claro que a beleza das flores se traduz em outros modelos, mas a orquídea é um sucesso e faz a cabeça dos brasileiros.

Embora ela tenha uma preço um pouco mais elevado, por ser nobre, a orquídea dificilmente sairá da lista das mais pedidas. E por um simples motivo: sua beleza e multiplicidade de cores, fatores que não saem de moda.

https://www.coroas24horassaopaulo.com.br