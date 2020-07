Sônia Oliveira empodera mulheres através da internet para fazer a diferença em todas as áreas da vida

A missionária e palestrante Sônia Oliveira é uma referência nas redes sociais em mensagens de motivação e autoestima.

Com uma história poderosa de vida, a missionária Sônia Guimarães Oliveira, natural da cidade de Cametá no estado do Pará, utiliza a internet para levar mensagens de otimismo e esperança para as pessoas, em especial aquelas mais aflitas.

Sônia começou a se tornar uma influenciadora digital quando ela foi diagnosticada com uma doença chamada lúpus, que é uma doença autoimune, considera um distúrbio crônico, que faz o sistema imunológico produzir anticorpos em excesso, fazendo com que estes ataquem o próprio organismo, provocando inflamações e lesões em vários órgãos do corpo, principalmente pele, rins, pulmões e articulações.

Devido as complicações da doença, Sônia teve de ser internada e ficou mais de 39 dias hospitalizada, estando à beira da morte. Segundo a missionária, foi ali que ela viu seu corpo ser todo transformado: "os médicos não conseguem explicar, mas foi ali que eu comecei a receber a cura de uma maneira sobrenatural". E foi lá de dentro do hospital que Sônia começou a compartilhar através da internet com pessoas do mundo todo o seu milagre, que ela atribui a Deus e ao poder da fé.

Influenciadora da fé

Para ajudar pessoas a serem perseverantes em sua fé e alcançarem a solução dos seus problemas, Sônia criou um canal no Youtube e no Facebook, além de um grupo no Whatsapp, que já conta com mais de 200 mulheres que ela acompanha pessoalmente. O objetivo é levar uma mensagem de esperança e um testemunho de vitórias para motivá-las a vencer as próprias adversidades. "Eu sou um milagre de Deus. E hoje meu trabalho é levar para as pessoas um pouco de esperança e mostrar a elas que Deus tem o poder de mudar a vida daqueles que creem" afirma Sônia Oliveira.