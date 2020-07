Jovem de novo: Cirurgião plástico Dr. Ricardo Araújo  Oliveira revela os segredos da blefaroplastia

O procedimento está em alta e tem sido dos mais procurados nos consultórios e clínicas do Brasil, tanto por homens como por mulheres. O Dr. Ricardo Araújo Oliveira desvenda os segredos desta intervenção cirúrgica.

Apesar do nome engraçado, a blefaroplastia é um dos procedimentos mais procurados em todo o mundo por aqueles que querem melhorar a aparência e ficar com um ar mais jovial. Com 292.707 homens operados em todo o mundo, segundo dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica (ISAPS), a blefaroplastia é a alternativa mais buscada pela população masculina para melhorar a aparência da região dos olhos.

O cirurgião plástico Dr. Ricardo Araújo Oliveira explica detalhes sobre o procedimento. "Realizamos o tratamento do excesso de pele nas pálpebras e das bolsas de gordura, retirando o aspecto de cansaço muitas vezes presente. Assim, a blefaroplastia acaba conferindo ao paciente um ar mais descansado, jovial, que é o que muitos hoje buscam", explica.

Procedimento em alta entre homens

O especialista explica que esta cirurgia plástica costuma ser procurada por pacientes do sexo masculino com mais de 30 anos. "A blefaroplastia está indicada para quem tem apresenta excesso ou flacidez de pele nas pálpebras e ptose, que é quando a pálpebra fica com aspecto de caída, ou pseudoptose palpebral, que é a queda da pálpebra em função do excesso de pele. A cirurgia também pode ser feita para remoção de xantelasmas, que são pequenas bolinhas de colesterol que se formam principalmente, nas pálpebras, além de também servir para eliminar rugas na pálpebra inferior.

Pós operatório e resultados

O Dr. Ricardo Araújo revela que o procedimento cirúrgico é realizado em curto período de tempo e os resultados já são perceptíveis logo na primeira semana após a realização da cirurgia: "A cirurgia é realizada com aplicação de anestesia local com sedação (mais comum) ou anestesia geral e dura por volta de 40 minutos a uma hora. Quanto aos resultados, apesar de já ser possível ver a diferença na primeira semana, os resultados são mais visíveis após dois a três meses, quando o inchaço na região diminui.

Contra-indicações

A cirurgia, que só pode ser realizada em um hospital e por um cirurgião plástico habilitado ou por oftalmologista especializado em plástica ocular, é contra indicada a pacientes com doenças crônicas como diabetes, hipertensão e insuficiência cardíaca. No entanto, pacientes que apresentam problemas de visão, como miopia ou hipermetropia, por exemplo, podem fazer a cirurgia sem qualquer problema ou complicação.