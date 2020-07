Destaque nas redes sociais, Laiane Pereira conta como é sua rotina na América

Laiane Rocha Pereira decidiu deixar o Brasil para realizar os seus sonhos nos Estados Unidos. Ela fala sobre os desafios deste novo momento da sua vida.

Influencer Laiane Pereira /MF PRESS GLOBAL

Encarando o desafio de viver uma nova cultura e buscar oportunidades maiores e melhores, a influenciadora digital Laiane Rocha Pereira deixou o país e foi para a América com sua família para viver algo totalmente novo, encarando de frente o desafio de reconstruir sua vida em um país com outra cultura e idioma.

Conhecida nas redes sociais, onde acumula milhares de seguidores, Laiane Pereira conta sobre os desafios de sair do país para conquistar os seus sonhos: "Na verdade não tomei essa decisão sozinha, mas sim em conjunto, pois foi uma decisão familiar. Meus pais decidiram se mudar para os EUA na minha adolescência, mas toda a minha infância e minhas melhores recordações foram no interior de Minas Gerais. Me identifico com os dois países, cada um tem algo especial."

Amor pelo Brasil

A influenciadora conta que os motivos que levaram sua família a deixar o Brasil tem a ver com a busca por novas oportunidades, e que apesar da mudança segue amando o seu país: "Claro que o Brasil é onde eu nasci e então é impossível não amar o meu país. Já os EUA me deram a oportunidade de me encontrar profissionalmente."

Desafios

Ela revela que não é um mar de rosas ingressar em uma nova cultura: "além da questão da língua há também a questão cultural, os costumes, até mesmo a alimentação. Tudo é novo. Aqui além das diferenças, você está reconstruído sua vida do zero e precisa mostrar a que veio, refazer tudo e reconstruir uma trajetória de vida."

Planos futuros

Sobre fixar raizes em definitivo nos EUA, Laiane é direta: "Minha vida é nos Estados Unidos e no Brasil. Me divido entre os dois países durante o ano. Ambos me oferecem muitas oportunidades, e eu adoro trabalhar nos dois países."