História de superação de Thiago Bruno inspira outros barbeiros em todo o país

Thiago Bruno em Londres Foto: Reprodução

O jovem empresário e barbeiro Thiago Bruno é um case de sucesso e mostra que é possível realizar todos os seus sonhos através da

Thiago Bruno Xavier Pereira, empresário do ramo de barbearias tem 26 anos e após 8 anos trabalhando neste setor, alçou voos mais altos e hoje também segue no universo digital como referência para muitos outros barbeiros em todo o Brasil, que se espelham em sua história de sucesso e superação.

Natural de Goiás, da cidade de Formosa, hoje Thiago vive na Europa e tem se envolvido cada vez mais em cursos de especialização e aperfeiçoamento em Londres, que é um dos grandes polos mundiais da moda e lifestyle. Agora, ele pretende transmitir todo o conhecimento adquirido fora do Brasil a barbeiros e profissionais do setor de todo o Brasil em sua plataforma online que deve ser lançada brevemente.

No Instagram, Thiago Bruno mostra sua rotina e compartilha imagens em destinos deslumbrantes, a bordo de carros de luxo e desfrutando do fruto de seu trabalho. "Comecei a postar minha rotina na internet porque achei interessante poder mostrar para as pessoas que um barbeiro pode vencer na vida e alcançar uma vida de luxo fazendo o que gosta, cortando cabelo e trabalhando com princípios e visão. Realizei muitos dos meus sonhos através da minha arte e quero seguir avançando. Sim, é possível prosperar como barbeiro", conta.

Trajetória

Em 2013, Thiago começou a trabalhar como barbeiro em uma feira de rua em Planaltina (DF) e não parou mais. Dali em diante, segundo ele, "tudo foi acontecendo muito naturalmente e cada passo foi sendo construído de forma sólida". O primeiro passo para empreender foi na varanda da própria casa, que o levou a pouco tempo depois a abrir sua primeira barbearia. Desde então, o negócio não parou de crescer."

Thiago também conquistou um título de campeão em uma batalha de barbeiros em Goiás. Para ele, a conquista foi muito mais que uma simples vitória, mas algo que "significou reconhecimento e a segurança de que estava no caminho certo" conta.

Curso online e covid-19

Hoje o barbeiro, que tem milhares de seguidores no Instagram, diz que o mundo se renovou nessa pandemia e uma nova barbearia está prestes a nascer: "tenho aprendido muito aqui na Europa e estou em busca de novas técnicas para o lançamento do meu curso on-line, que em tempos de pandemia, será importante para que eu possa difundir conhecimento e ensinar a minha técnica em qualquer lugar do mundo. Acredita se que os cursos on-line tem crescido muito nos últimos tempos e as pessoas tem dado até mais credibilidade ."

Novos horizontes

Além de ser dono de uma barbearia em Goiás, Thiago Bruno é sócio de uma empresa de cosméticos artesanais, de uma empresa de mentoria e consultoria digital e de um aplicativo que, segundo ele, está prestes a revolucionar o mercado brasileiro.