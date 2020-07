Do Brasil para o mundo: Ariely Stoczynski brilha no Oriente Médio

Que o Brasil é um referencial mundial em beleza feminina e moda isto já é uma unanimidade. As modelos brasileiras encantam o mundo com o jeito único e cativante da mulher brasileira nas passarelas e capas de revistas de publicações em todos os continentes.

Ariely Stoczynski é a mais nova revelação do mundo fashion internacional. Modelo desde os treze anos de idade, a modelo nascida em Goiânia tem uma beleza muito apreciada, que mistura traços físicos de sua ascendência polonesa com as características típicas da mulher brasileira. Ela tem conquistado seu espaço mundo afora desde os 16 anos, com uma bem sucedida passagem por Milão, onde residiu cinco anos, e agora mais do que nunca está sob a luz dos holofotes do mundo da moda.

A modelo atualmente trabalha em Dubai, que é considerado um dos destinos mais luxuosos do mundo e o mais novo pólo da moda mundial, trabalhando como modelo para a Signature Models Dubai. Ariely partilha também na sua rede social, com milhares de seguidores, momentos do seu dia a dia e trabalhos realizados, sendo também uma influenciadora digital de moda e beleza.

Empreendedorismo fashion

Além de todo o sucesso no mundo da moda, Ariely Stoczynski revela que pretende empreender. Ela, que é formada em fashion design pelo renomado instituo Marangoni de Milão, na Itália, pretende dar mais um passo ousado em sua carreira: "pretendo lançar a minha loja online em novembro deste ano, se tudo der certo. Estamos atentos à questão da pandemia da covid-19, mas muito confiantes em dias melhores. Empreender e ter minha própria grife é um sonho antigo que agora começa a tomar forma e pretendo realizá-lo muito em breve", finaliza.