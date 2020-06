Imersão online com Júlia Munhoz vai ensinar a alavancar as vendas e transformar seguidores em clientes no Instagram

Especialista em Marketing digital e autora do livro Instagram para Negócios, Júlia Munhoz abre as inscrições para seu evento online e gratuito de imersão.

As redes sociais são um dos meios mais econômicos e rápidos de conquistar os clientes hoje em dia. As empresas que conseguem se destacar nesse meio não apenas chamam a atenção para a marca ou o produto, como conseguem gerar relações mais duradouras com o público, atingindo a fidelização.

A especialista em marketing digital Júlia Munhoz, autora do livro Instagram para Negócios revela que esta plataforma evoluiu para algo muito além de uma rede social onde se postam fotos de férias e pratos de comida e pode ser decisiva para os negócios, especialmente em uma época onde estamos vivendo a quarentena devido à covid-19: "O Instagram assumiu o protagonismo entre todas as demais redes sociais e se tornou o grandes destaque para quem quer fazer negócios na internet. As empresas e marcas que aprenderem a trabalhar de forma correta essa rede agora irão estar na vanguarda e no top of mind do consumidor."

Imersão online para alavancar vendas no Instagram

Pensando em uma abordagem mais prática para ajudar empresas, autônomos e empreendedores a alavancarem seus negócios, construindo autoridade na rede social e convertendo seguidores em clientes, Júlia Munhoz irá oferecer a segunda edição da sua imersão sobre o Instagram para Negócios, que na edição passada contou com a participação de mais de 20 mil pessoas.

O evento de imersão online de nome Imersão Venda Mais com Instagram vai acontecer ao longo de uma semana, do dia 13 ao 20 de julho. "A promessa que faço aos que se inscreverem nesta imersão é levar de forma descomplicada as estratégias capazes de multiplicar suas vendas no Instagram de forma efetiva. Muitas empresas acabam não tendo resultados, apresentando baixas vendas, baixo engajamento, poucos seguidores e pouca visibilidade, resultado de erros comuns que a maioria acaba cometendo no Instagram.

Sobre o evento

Imersão Venda Mais com Instagram

Evento Online e Gratuito

Site para inscrição: http://www.juliamunhoz.com/maratona