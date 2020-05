Represente bem a sua própria imagem: Método online ajuda mulheres a fazer as pazes com o espelho e o closet

O Método Vista-se de Si vai muito além do marketing pessoal e considera uma leitura mais aprofundada de comportamento e estilo de vida, sendo o único método do mundo que trabalha a imagem da mulher em cada área da sua vida.

As escolhas de vestuário podem transmitir uma mensagem poderosa e dizer muito sobre aquela pessoa para si mesma e para o mundo exterior, além de ser muitas vezes um reflexo da própria personalidade. O que a sua imagem transmite pode ser decisivo na hora de fechar negócios, lidar com clientes, nos seus relacionamentos e na maneira como o mundo que nos cerca interage consigo.

O método online Vista-se de Si, que também se transformou em livro, criado pela consultora e designer Jhanne Pires, referência em visagismo e no mundo fashion, busca ajudar mulheres a ter a sua imagem bem representada em todas as áreas da vida. A metodologia é hoje a única no mundo a contemplar uma análise tão abrangente de imagem que leve em consideração personalidade, estilo de vida e comportamento para chegar a um resultado.

Vista-se de Si

A proposta do método é acompanhar de forma personalizada cada pessoa através da internet, em uma plataforma totalmente online, avaliando comportamentos, emoções e vivências de cada uma para entender o porquê de certas escolhas no que diz respeito ao vestuário e a imagem: "a proposta é especial porque não se trata de transformar apenas os seus looks mas fazer que cada mulher se reconheça e mostre sua melhor versão a si primeiramente, e depois ao mundo", revela.

Jhanne detalha o que torna o Vista-se de Si especial em relação a outros métodos disponíveis no mercado: "Mais do que uma consultoria de imagem, que existem muitas disponíveis atualmente, a metodologia do Vista-se de Si é única e tem sido bem sucedida por levar em conta o histórico de cada pessoa, desde os caminhos do passado e as oportunidades do presente dando a chance de enxergar a vida de uma maneira expandida, ajudando não apenas a identificar o seu estilo mas a descobrir quem é você por dentro e por fora, se reconhecendo e fazendo as pazes com sua autoimagem, com o espelho e posteriormente com o próprio closet."

Consultora e designer

Além das tendências fashion

Para o método, o segredo está na transcendência: "O Vista-se de Si não é uma consultoria baseada apenas em tendências da moda, que até podem ser usadas para representar aquela pessoa e sua personalidade em algum momento, mas baseia-se em algo muito além disto. Não se trata somente da escolha dos melhores looks, como um tipo de esquadrão da moda, nem se resume apenas a marketing pessoal, mas em ajudar a mulher a transmitir uma imagem condizente com seus sonhos e objetivos pessoais, de forma que a ajude a alcançá-los. O método permite o enfrentamento de medos, inseguranças e diversos outros males que assolam as pessoas a partir da autoestima como fator de blindagem e tem como objetivo que cada mulher possa ter experiências e desfrutar de momentos e sentimentos para ela mesma, antes de pensar no outro."

Livro

Devido ao sucesso do método, oferecido como acompanhamento online, Jhanne Pires escreveu o livro Vista-se de si e descubra o Poder da sua Imagem onde sintetiza os principais aspectos do método Vista-se de Si e conceitos valiosos sobre os mais diversos aspectos comportamentais, emocionais e visuais.