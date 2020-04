Du Monteiro, locutor de chamadas da TV, aponta como o mercado está se reinventando com a crise do covid-19

O locutor Du Monteiro, voz conhecida do público por ações em emissoras como Band, SBT e Record, conta como a crise fez aumentar a demanda pelo seu trabalho.

Reprodução / MF Press Global

Apesar do cenário generalizado de recessão devido ao encerramento de postos de trabalho, cumprindo as determinações estaduais de isolamento social e quarentena, alguns setores da economia seguem ativos e com crescimento, como é o caso do setor terciário, de serviços.

O locutor Du Monteiro, conhecido do mercado publicitário por seus trabalhos na rádio e em emissoras de TV como Bandeirantes, SBT, Gazeta e Record TV, conta que apesar da covid-19, segue ativo e trabalhando a partir de casa: "mesmo com a crise o volume de trabalho até aumentou. Me adaptei para atender a esta demanda a partir da minha casa. Investi em tecnologia e equipamentos de ponta e hoje faço narrações e locuções com qualidade de estúdio para todo tipo de cliente com rapidez e atendendo totalmente às recomendações de proteção contra o novo coronavírus."

Oportunidade na crise

Segundo Du Monteiro, muitas empresas estão enxergando no boom das mídias digitais a oportunidade para seguirem relevantes e vendendo mesmo com a crise, o que tem favorecido o seu trabalho: "as empresas estão vendo uma oportunidade na crise. A produção audiovisual nunca esteve tão em alta, já que hoje a melhor vitrine para produtos e serviços está sendo a mídia social e a internet, e com isso meu trabalho como locutor tem sido mais requisitado."

Ainda dentro deste contexto, Du Monteiro revela que tem feito promoções e preços especiais como incentivo: "neste momento há um volume menor de dinheiro circulando no mercado e é preciso ter empatia e entender que o mercado precisa de melhores condições para fechar negócios. Por isso estou fazendo várias promoções, preços e condições especiais, para fidelizar clientes antigos e atrair novos. Tudo isso em ambiente 100% digital."