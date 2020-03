Cirurgias virtuais serão uma realidade no futuro devido ao covid-19, aponta especialista

O cirurgião Dr. Vinícius Araújo explica as vantagens de procedimentos cirúrgicos que se aproveitam da tecnologia virtual. A cirurgia virtual já é possível hoje e será ainda mais presente no futuro, evitando contaminações, com risco cirúrgico menor e aumentando a previsibilidade dos procedimentos.

Cirurgia Virtual/Marcelo Poleze / MF Press Global

Cirurgias planejadas a distância e feitas usando realidade virtual, assistidas por robôs em ambiente totalmente isolado, assim como prevenção de doenças através de algoritmos. Em tempos em que cada vez mais queremos minimizar os riscos de infecções hospitalares e reduzir o contato físico devido ao coronavírus, a medicina começa a mergulhar ainda mais fundo nestas possibilidades que já começam a se tornar parte da realidade, onde as novas tecnologias emergentes começam a liderar o setor.

Em todo o mundo, hospitais estão cancelando as cirurgias agendadas, restringindo o atendimento apenas a situações urgentes, devido ao risco oferecido pela pandemia do coronavírus. Mesmo em um ambiente controlado como o de uma sala cirúrgica, devido aos milhares de casos que lotam os hospitais mundo afora, o risco de contrair o covid-19 se tornou iminente, mostrando que é preciso estarmos preparados para mudar diversos procedimentos daqui em diante.

Cirurgias virtuais e coronavírus

O cirurgião dentista Dr. Vinicius Garcia Araujo/Marcelo Poleze / MF Press Global

O cirurgião dentista Dr. Vinicius Garcia Araujo é especialista no uso da tecnologia de cirurgias virtuais e implantodontia usando impressoras 3D. Ele acredita que aquilo que muitos achavam ser ficção científica se torna cada vez mais necessário em um contexto de pandemia global: "Acredito que no futuro próximo teremos sim mãos mecânicas, robôs que vão ser operados remotamente por dentistas, médicos e cirurgiões de um modo geral. Cada vez mais vamos ter cirurgias guiadas, planejamentos 3D virtuais e tudo será feito com o mínimo de contato humano com o paciente na hora da operação, prevenindo não apenas contágio mas também aumentando a precisão e assertividade dos procedimentos. Isto tudo resulta em maior previsibilidade e menos risco de morte para o paciente, além de um pós cirúrgico mais tranquilo."

Adesão cada vez maior

O Dr. Vinícius Araújo ressalta que as cirurgias virtuais são hoje indicadas para todos os casos e que no futuro isto será uma realidade mais presente: "A cirurgia virtual é recomendada para todos os casos, com o objetivo de total precisão em cirurgias. Na área da odontologia, por exemplo, através de um exame tomográfico e do escaneamento virtual de arcada e face, fazemos a modelagem através de software e o planejamento de qualquer cirurgia, seja ela de implantes, remoção de tumores e deformações esqueléticas. O mesmo pode ser aplicado a diversas outras áreas da medicina e a grande parte dos procedimentos cirúrgicos. Com o tempo o número de procedimentos abrangidos será ainda maior, devido a novas máquinas, robôs e braços mecânicos serão desenvolvidos para que um cirurgião possa realizar o procedimento guiado através de câmeras e sensores".