Fazer propaganda na rede social é mais eficiente que nos meios tradicionais? Especialista responde

Reprodução / MF Press Global

As redes sociais são hoje em dia o lugar na internet onde os usuários da rede mundial passam grande parte do seu tempo online. No Brasil, mais de 110 milhões de pessoas têm contas em redes sociais como o Facebook, que em termos gerais já ultrapassou a marca de 1 bilhão de utilizadores em todo o mundo, o que tem atraído a atenção das empresas para a possibilidade de criar campanhas focadas neste novo e promissor meio de comunicação em detrimento da mídia tradicional.

O especialista e pós graduado em marketing digital Pedro Marinho Neto explica porque fazer propaganda na internet e nas redes sociais pode ser considerado até mais eficiente que nos meios tradicionais de comunicação: "Além de apresentar custo menor em relação aos veículos tradicionais, a publicidade nas Redes Sociais passa por campanhas de anúncios com uma segmentação muito afinada, de acordo com a informação que os utilizadores já fornecem voluntariamente. É possível criar campanhas com uma precisão incrível pois temos total noção dos gostos e interesses dos utilizadores assim como dos seus critérios demográficos. Assim, atingimos o grupo de pessoas cujos dados demonstram que se enquadram no nosso consumidor-tipo, e por isso é mais provável que estejam interessados naquilo que queremos comunicar", explica.

Em entrevista, Pedro Marinho Neto ressalta os pormenores desta revolução do marketing e aponta porque cada vez mais o investimento nas redes tem sido um case de sucesso para influenciadores digitais, empresas e marcas. Confira:

1- Como a internet se tornou essa maquina de fazer publicidade?

Quando as redes sociais passaram a ser plataformas de conexão, com a utilização maciça das redes. As pessoas buscam coisas nas redes sociais e na internet, correlacionadas aos seus interesses pessoais. Com isso, as empresas perceberam que tudo se trata de relacionamento e passaram a investir em publicidade nestas plataformas com públicos direcionados e também geral.

2- Porque hoje muitas campanhas são voltadas exclusivamentepara as plataformas digitais ?

Tudo é uma questão de aderência. Nas redes sociais e plataformas você atinge um público maior e segmentado, dentro do nicho que determinada empresa busca atingir, tendo mais efetividade de alcance e de resultado. Além disso, o custo de fazer publicidade na internet é menor do que nas mídias tradicionais.

3- Cite algum case de sucesso de publicidade na internet com grande retorno

Tem várias cases de sucesso e empresas que fazem isto com êxito. Na atualidade a empresa que mais tem inovado neste ponto é o McDonalds, por desenvolver campanhas diferentes que conseguem trazer a filosofia e o conceito da marca na internet, investindo em influenciadores e campanhas que se relacionam com o público.

O grande sucesso do McDonalds se deve a aproximar o cotidiano das pessoas e as tendências do que está em alta na internet com o conteúdo da marca e produtos inspirados na atualidade.

Materias escolares por exemplo é algo que nesta época do ano é muito buscado, e o McDonalds usou isso para crescer e viralizar, criando produtos exclusivos.

4- quanto custa em média planejar uma campanha na internet e quanto custaria a mesma campanha na mídia tradicional?

Preços são muito relativos de acordo com a localidade. Porém é muito nítido que o custo da campanha na internet tem melhor relação custo benefício. A mídia tradicional em geral custa 80% mais caro que investir em publicidade na internet.

5- qual a sua visão de futuro? como vê o mercado daqui há alguns anos? mais voltado ainda para as redes sociais. Por que?

Eu vejo que no futuro fazer publicidade na internet vai ficar mais caro, devido ao aumento do alcance. O futuro é a integração total de todas as mídias e plataformas. O mercado daqui há alguns anos vai se aproveitar de novas tecnologias que ainda não estão disponíveis como IoT (internet das coisas) e o 5G. As empresas tendem a investir mais nos relacionamentos e nos nichos, no aprimoramento dos relacionamentos e na oferta de diversa segmentação. Vejo nichos mais segmentados em redes sociais, focadas nos mais diversos públicos e interesses. O céu é o limite.