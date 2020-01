Saiba quais são os principais motivos para investir no mercado imobiliário em 2020

Reprodução / MF Press Global

Apesar de ainda lidar com alguns desafios, o mercado imobiliário brasileiro está em recuperação. Os números do primeiro trimestre deste ano eram animadores e apontavam um aumento de 30% em 2018 na comercialização de imóveis em relação ao ano anterior, indicando um caminho promissor para 2020, além dos dados do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), que constatou que em 2019 o brasileiro gastou R$ 57,5 bilhões na compra e construção de imóveis no ano passado, 33% maior que todo o montante investido em 2018.

O especialista no mercado imobiliário e corretor Rafael Scodelario revela alguns dos motivos que levaram a este reaquecimento do setor, que esteve estagnado e até mesmo em recessão em anos anteriores: "Levando em consideração a SELIC em queda, onde rendimentos em aplicações e poupanças estão cada vez mais baixos e, o menor patamar da historia nos juros de financiamentos imobiliário, são alguns dos principais fatores para explicar porque houve uma grande demanda no ano passado, que esteve retraída nos últimos 6 anos de crise".

Scodelario também aponta que vale a pena investir em imóveis em 2020, seguindo esta tendência positiva: "para este ano, vejo um excelente cenário para investir no mercado mercado imobiliário. A bola da vez é o mercado imobiliário, se você estiver visando rentabilidade e valorização do seu patrimônio".



Motivos para investir em imoveis em 2020

Rafael Scodelario também salienta alguns dos principais motivos para decidir por um investimento imobiliário: "com a queda da SELIC, investir em imóveis já rende muito mais que a poupança. Além disso, apesar da redução dos juros, imóveis seguem a tendência de valorização e não costumam se desvalorizar tão depressa como outros tipos de investimentos, tendo a tendência de seguir agregando valor ao longo do tempo e funcionando como uma garantia duradoura. Além disso, os imóveis são uma excelente proteção para o patrimônio em tempo de crises econômicas.".