Inspire-se: conheça os maiores influenciadores digitais da odontologia do país

CIOSP/ Reprodução / MF Press Global

As redes sociais abriram um mundo novo no campo da comunicação social e do marketing. Os novos formadores de opinião do século 21, os chamados influenciadores digitais, assumiram o protagonismo na internet e hoje estão alocados nas mais diversas áreas, desde o entretenimento até ciências e saúde.

Este ano no CIOSP 38 (Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo), considerado o maior evento deste tipo em nível mundial, acontecerá a premiação, pela quarta vez dos maiores influenciadores digitais da odontologia do Brasil, abrangendo diversas categorias e perfis no Instagram reconhecidos como uma mais valia e por apresentar conteúdo de valor não apenas para profissionais da saúde mas ao público em geral. Nada mais adequado para premiar os maiores influenciadores da área do que o maior evento de odontologia do mundo.

Premiação

Dra. Ana Paula Moro Quinteiro / Reprodução / MF Press Global

A entrega dos troféus este ano será apresentado pela Dra. Ana Paula Moro Quinteiro, cirurgiã dentista e criadora da Dra. Chica, e pelo Professor Leo Augusto, idealizador do perfil @blogdodentista: "Estou muito animada com este evento e em poder premiar estes influenciadores. Note que este não é um prêmio voltado para a parte comercial e sim para reconhecer o trabalho de criadores de conteúdo da Odontologia na internet e profissionais que são fortes formadores de opiniões desta nova geração ligada no Instagram e nas redes sociais", ressalta.

O Prêmio Melhores do Ano 2019 é dividido em 15 categorias, onde são eleitos e premiados o melhor perfil do Instagram de cada uma delas.

A entrega dos troféus será na Arena de Palestras da empresa Criteria Biomaterias e conta com o patrocínio da Dra. Chica, que tem se destacado em outras edições do CIOSP por inovar ao trazer conceitos do mundo da moda para o cotidiano dos profissionais de odontologia e saúde em geral: "o CIOSP é muito especial para mim e a minha marca, pois aqui mesmo com um stand pequeno alcançamos o reconhecimento dos profissionais e hoje nossa marca é tida como pioneira nos jalecos coloridos e com cortes diferenciados. Este evento mudou de certa forma a minha vida e hoje eu e a Dra. Chica temos a chance de fazer parte do reconhecimento do talento de outros profissionais que nos inspiram através das redes digitais", contou a Dra. Ana Paula.

Dra. Ana Paula Moro Quinteiro / Reprodução / MF Press Global

Vencedores de 2019

1- Odontopediatria: @dentistasoprabaixinhos

2- Ortodontia: @ortopedicasofm

3- Conteúdo / Aprendizado: @arbexfilho

4- Variedades: @dentistiscar

5- Repost: @oidentistas

6- Universitários: @doutor_sorriso

7- Cirurgia: @maxilofacialtips

8- Odontologia Estética: @arbexfilho

9 Endodontia: @endolife

10 Estomato / patologia: @patologia.bucal

11- Radiologia: @raiosxis

12- Harmonização orofacial: @igoorcostalves

13- Gestão e Marketing: @conselhosdedentista

14- Humor: @docedentista

15- Comercial: @dentalcremer

Serviço

Prêmio Melhores do Ano 2019

Local CIOSP ExpoCenter Norte Vila Guilherme São Paulo/SP

Arena de Palestras da empresa Criteria Biomaterias

Data e hora: Quinta-feira, 29 de Janeiro de 2020