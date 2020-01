Empresa faz dinheiro conectando famosos a grandes marcas. Entenda

Reprodução / MF Press Global

As redes sociais atualmente são mais do que um lugar onde as pessoas se conectam com amigos e família e acompanham a vida alheia. Hoje já não há mais dúvidas que, além do entretenimento, redes como Instagram e Facebook são poderosas plataformas de negócios e um canal de comunicação e vendas.

Para o usuário, as redes sociais são também uma forma de obter inspiração e informação. Para os grandes executivos e empresas, serve como um meio exploratório de se conectar com seu público e compreender suas motivações, bem como moldá-las.

Fred Furtado é o CEO da Tubelab, empresa que fatura alto fazendo o link entre famosos influenciadores e marcas. Em 2019, sua empresa faturou mais de 15 milhões de reais e a projeção para 2020 é que todo o segmento continue em pleno crescimento. Sua empresa já conectou a grandes marcas nomes como Maísa, Larissa Manoela, Marcos Mion, Ricardo Amorim, Júlio Cocielo, Christian Figueiredo, Karen Jonz, Suzana Gulo e Primo Rico, que estão entre os maiores influenciadoras da internet na atualidade: "realizamos campanhas relevantes para marcas como C6 bank, BIC, KFC, Disney, Ministério da Saúde, catuaba, Cinépolis, Spalding, Wilson, ubiSoft, entre muitas outras que fazem parte dos nossos cases de sucesso", revela.

Por que influenciadores podem fazer a diferença para o seu negócio?

A realidade do mercado hoje é que um conteúdo divulgado pelo influenciador digital adequado para a sua campanha ou produto gera resultados até mais significativos do que veicular propagandas de 30 segundos na televisão, e com um custo muitas vezes menor: "por esta razão as marcas tem voltado a atenção para essa nova plataforma de comunicação. Youtubers, blogueiros e famosos da internet podem transformar um seguidor em comprador e parte de sua audiência pode se converter em clientela fiel. No entanto, diferente de uma campanha tradicional para TV, no caso do criador de conteúdo é preciso deixar o próprio influenciador no comando da ação, porque é ele quem sabe o melhor formato e linguagem de falar com o público dele, gerando melhores resultados de engajamento por ser algo menos engessado e que gera maior empatia com o público que o segue", revela.

No entanto, Fred Furtado aponta que é preciso adotar a estratégia correta na hora de escolher um influenciador para uma campanha: "quando um influenciador fala de um produto, significa para os fãs que o influenciador se identifica com ele. Isso passa credibilidade do produto ao público, algo tão precioso no mercado e na sociedade atual. Na prática, a marca ou empresa nos manda a proposta de campanha e nós relacionamos os melhores influenciadores para a ação, focando no público-certo".

O que é o Social Business Intelligence?

Segundo Fred Furtado, o segredo do sucesso de sua empresa se deve especialmente a um processo de Social Business Intelligence: "Talvez o aspecto mais crucial do Social BI esteja no poder de sua análise de dados e redes e na aplicação do conhecimento para gerar e compartilhar relatórios e dados que são cruciais na tomada de decisões. O Social BI é relativo a coleta, análise, publicação e compartilhamento de dados, relatórios e informações (Analytics). Desta forma, o Social BI permite decisões confiáveis, através do uso compartilhado de ferramentas e resultados analíticos, que nos permitem identificar o influenciador certo para a campanha certa, usando o nosso conhecimento de mercado, maximizando assim resultados para contratante e contratado", ressaltou.

O CEO afirma que através do Social Business Intelligence, é possível alcançar os melhores resultados: "Muitas vezes, as marcas precisam identificar o real potencial de mercado de cada influenciador, sabendo separar o papel dos influenciadores maiores, do microinfluenciador e do influenciador de nicho. Investir somente em quem tem grande audiência, mas que não produz conteúdo que tenha proximidade com o público que se pretende atingir, não é a solução, pois não necessariamente quantidade de seguidores se converte em engajamento e identificação com o produto apresentado. Por isso fazemos um minucioso estudo para determinar o melhor nome para cada campanha".