Tratamento odontológico a distância já é realidade e se torna cade vez mais acessível

Com documentação digital o aparelho ortodôntico invisalign é um exemplo de tratamento que pode ser realizado e monitorado a distância

Você com certeza conhece alguém que precisa utilizar aparelho ortodôntico, mas coloca inúmera limitação à frente. Seja a falta de tempo, receio quanto as dores e até mesmo questões estéticas, é fato que utilizar mecanismo para alinhar o sorriso está longe de ser uma das intervenções preferidas entres os pacientes odontológicos.

Mas a boa notícia é mundo dos aparelhos está cada vez mais tecnológico e segundo o especialista em ortodontia Gustavo Menegucci, o aparelho invisalign se mostra como uma das opções mais completas do mercado e melhor: elimina boa parte das queixas comuns aos aparelhos tradicionais. "Ele consegue corrigir todo os tipos de problema que vão desde alinhar a mordida à posicionar um dente encavalado, tudo isso sem prejudicar a estética ou comprometer o tempo do paciente", aponta.

Umas das vantagens que mais vem chamando a atenção dos consumidores é a o fato do tratamento poder ser realizado a distância, o que permite que o paciente trate sua arcada com o profissional de qualquer localidade do país. Gustavo Menegucci conta que após adotar o aparelho na clínica o número de clientes que vão até Belo Horizonte, local onde atende, para fazer um tratamento exclusivamente com ele, dobrou. "A avaliação e a documentação ortodôntica é feita de maneira digital, sendo que o paciente só precisa comparecer pessoalmente na primeira consulta para a instalação, pois o aparelho pode ser planejado para não ter idas mensais ao consultório para manutenção", explica.

Como funciona

A tecnologia invisalign funciona por meio de um planejamento digital que permite que o aparelho seja produzido por meio de impressão 3D e projetado de forma única para a boca de cada paciente. "Além de abster a necessidade de massinhas e moldes, essa tecnologia também permite que o indivíduo consiga visualizar de antemão o resultado que vai obter ao final do tratamento", explica Menegucci.

O aparelho consiste em placas de encaixe transparente e removíveis, que também colaboram com a estética, pois dispensam a utilização de braquetes. "O uso é quase imperceptível devido a transparência que se une ao encaixe pré-ajustado", define Gustavo. Além disso, a técnica que até então era pouco utilizada no Brasil devido ao alto custo, hoje vem ganhando popularidade e Menegucci acredita que em um curto espaço de tempo deve ser o aparelho padrão utilizado em consultórios.