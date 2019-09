IBGE abre 2,6 mil postos para o censo

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou ontem correção no edital do concurso de trabalhadores temporários para o Censo Demográfico 2020. As vagas para coordenador censitário subárea (CCS) exigem nível superior completo em qualquer área do conhecimento, e não apenas nível médio, como constava anteriormente.





Mais cedo, o IBGE publicou o edital de um concurso para preenchimento de 2.658 vagas temporárias para trabalho durante o censo. O instituto abrirá 1.343 postos de trabalho para a função de coordenador censitário subárea (CCS) e outros 1.315 para agente censitário operacional (ACO), distribuídos pelas 27 estados.





A função de agente censitário conclusão do ensino médio. Já as vagas para coordenador censitário requerem, além da conclusão do ensino superior em qualquer área do conhecimento, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva ou provisória, dentro do prazo de validade, no mínimo para a categoria B.





O cargo de Coordenador Censitário Subárea terá remuneração mensal de R$ 3,100 mil, enquanto a vaga de agente censitário operacional oferece vencimento de R$ 1,7 mil. As inscrições para o concurso devem ser feitas pela internet, até 15 de outubro. As provas serão realizadas em 1.031 municípios em 8 de dezembro.





A jornada de trabalho de ambas as funções será de 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias. O período máximo da contratação é de 12 meses, podendo haver prorrogação do contrato de trabalho, conforme as regras da legislação em vigor.









Brasileiro insatisfeito





Segundo a pesquisa CNI/Ibope sobre a popularidade do presidente Jair Bolsonaro, divulgada ontem, a desaprovação das políticas do governo é maior em relação aos impostos (62%), seguidos pela taxa de juros (61%) e combate ao desemprego (59%). A área econômica do governo teve os maiores índices de insatisfação dos brasileiros, entre junho e setembro, de acordo com o levantamento. Enquanto isso, Bolsonaro publicou, em sua conta oficial no Twitter, os dados do Caged e comemorou. “Foi o melhor resultado para o período em 6 anos. O Brasil segue se recuperando”, escreveu.