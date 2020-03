Mostra Imagem dos Povos destaca o talento das diretoras de cinema

(foto: Internet/reprodução)





O protagonismo feminino na produção audiovisual ganha destaque na mostra Imagem dos Povos, que ocupará o MIS Santa Tereza de domingo (8) até 19 de março. Todos os filmes selecionados são dirigidos por mulheres.





“Fomos evoluindo ao longo das edições, desde 2005. Começamos falando de um estado como lugar do mundo e passamos para outros temas. Agora, reconhecemos as diretoras e sua força criativa. Escolhemos exatamente 8 de março, Dia Internacional da Mulher, para iniciar a mostra. Queremos chamar a atenção mesmo”, afirma Maíz d’Assumpção, que divide a curadoria do evento com Tâmara Braga Ribeiro e Adyr Assumpção.





A programação, com entrada franca, reúne 48 filmes de 10 países. Será homenageada a diretora francesa Alice Guy-Blaché, autora de 28 trabalhos exibidos em BH. Outros quatro contextualizam a trajetória dela.





“A produção feminina tem se colocado muito mais expressiva hoje, com filmes de extrema qualidade. Foi complexo montar esse panorama, pela qualidade e quantidade das obras que vêm sendo produzidas”, afirma Maíz Assumpção.





A curadora adverte para uma injustiça: muitas vezes, filmes codirigidos por mulheres chamam a atenção, mas elas nem sequer são lembradas. “Infelizmente, costuma-se citar apenas os diretores. Inclusive, isso também ocorre com grandes cineastas do Brasil, fazendo parecer que as mulheres não têm produzido tanto. Mas há movimento de reconhecimento dessa produção, destacando a importância de codiretoras, montadoras e roteiristas.”





No domingo (8), a abertura de Imagem dos Povos contará com a exibição, às 19h, de Três verões, filme inédito de Sandra Kogut estrelado por Regina Casé. “Esse longa vem causando burburinho desde que foi anunciado”, comenta a curadora. Ele conta a história de Madá, empregada que administra a mansão à beira-mar de um casal milionário em decadência.





Também será exibido Be natural, documentário de Pamela B. Green sobre a homenageada Alice Guy-Blaché. Narrado por Jodie Foster, o filme conta com a participação de Agnès Varda, Julie Delpy, Ben Kingsley e Diablo Cody.





Maíz destaca um longa que terá pré-estreia no dia 15, às 19h. Dirigido por Ana Luiza Azevedo – que estará em BH –, Aos olhos de Ernesto (19h) é parceria do Brasil com o Uruguai. Conta a história da amizade entre um homem septuagenário e uma jovem de 23 anos.





No dia 13, às 19h30, será exibido o drama alemão Uma mulher extraordinária, de Sherry Hormann, legendado em português. O peruano Canção sem nome, de Melina Leon, vai encerrar a mostra no dia 19, às 19h30. Ano passado, esse longa chamou a atenção na Quinzena dos Realizadores do Festival de Cannes.





A PIONEIRA





Alice Guy-Blaché (1873-1968) é considerada a criadora do cinema de ficção. É dela o primeiro filme narrativo, A fada do repolho, rodado em 1896. Seu olhar pioneiro estendeu-se à direção de atores para cinema e colorização de películas. Muito do que a francesa criou foi creditado aos homens. Vários de seus filmes se perderam, mas a memória da diretora vem sendo resgatada desde a década de 1970.





IMAGEM DOS POVOS – MULHER





Abertura no domingo (8). 17h: Seleção Alice Guy-Blaché 1896-1916 (França/EUA) e Be natural – A história não contada de Alice Guy-Blaché (EUA), de Pamela B. Green. 19h: Três verões (Brasil), de Sandra Kogut.

» MIS Santa Tereza. Rua Estrela do Sul, 89, Santa Tereza, (31) 3277-4699. Entrada franca. Até 19 de março. Programação completa: imagemdospovos.com