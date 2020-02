Sabores de Minas e Portugal 'dialogam' na Tasca do Miguel, em Lourdes

O lisboeta Alexandre Miguel combina frutos do mar e carne de porco em seu cardápio (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press)

Divulgar as delícias da cozinha portuguesa. Esse é o objetivo do chef Alexandre Miguel e de seu sócio, Alex Dias de Souza, que comandam o restaurante Tasca do Miguel, aberto há poucas semanas no Bairro de Lourdes. A casa tem como carro-chefe peixes e frutos do mar, mas o cardápio traz também pratos com carnes de boi e porco, além de tira-gostos variados.





Casado com uma baiana, o chef português mora no Brasil há três anos. “Sou natural de Lisboa e, em Portugal, também trabalhava com restaurantes”, conta Alexandre. Com capacidade para receber 22 pessoas em sua área interna e cerca de 15 nas mesas do passeio, a tasca serve pratos individuais, que, de acordo com ele, podem satisfazer duas pessoas.





“Também damos ao cliente a opção de montar seu próprio prato, escolhendo, por exemplo, uma proteína e o acompanhamento. Procurei misturar um pouco das culturas portuguesa e mineira, adaptando carnes, como a barriga e o joelho de porco, e a costela angus, que a gente faz ao forno”, conta. “Não usamos chapa, temos uma parrilha na qual fazemos os grelhados.”





CARVÃO Do cardápio Pratos do Carvão, Alexandre sugere a espetada mista de peixes grelhados, que vem acompanhada de batatas ao murro, legumes salteados, molho de manteiga de garrafa e limão (R$ 68). “Vendemos no quilo também. A pessoa pode pedir, por exemplo, 1kg de camarão. Os frutos do mar são servidos no quilo, mas não é como no self-service”, esclarece.





Outra opção é o bacalhau à lagareiro, lombo de bacalhau assado no carvão acompanhado de batatas ao murro, couve portuguesa, molho de azeite e pimentões coloridos (R$ 86). O polvo à lagareiro (R$ 89) é um polvinho inteiro grelhado servido com batatas ao murro, molho de azeite e alho. O salmão no carvão (R$ 64) chega à mesa com mandioquinha frita e vinagrete de jiló.





Fora do cardápio marinho, Miguel sugere o contrafilé angus grelhado e finalizado no forno, acompanhado de batatas fritas, arroz e legumes (R$ 64), e a picanha suína marinada em alho e ervas, grelhada e acompanhada de batatas fritas, arroz e legumes (R$ 56). O joelho de porco defumado (R$ 54), cozido em água aromatizada com ervas, é grelhado e chega à mesa com purê de baroa, farofa de dedo-de-moça e legumes salteados.





O cardápio Fogão e Carvão reúne peixes, carnes e mariscos. Uma das opções é o gambas a guilho (camarão frito em azeite e alho regado com limão e vinho branco, toque de mostarda amarela e manteiga de garrafa; R$ 195/kg). O mexilhão à espanhola traz mexilhão meia concha cozido em molho de tomate, cebola e pimentões, regado com vinho branco (R$ 78/kg).





No polvo à galega, as fatias do polvo vêm com páprica picante e rodelas de cebola regadas com azeite e flor de sal – o preço varia de R$ 86 (250g) a

R$ 150 (500 g). O chef destaca o prato Terra e mar, com peixes variados, mariscos e carnes (R$ 200). Ele é servido com mandioca frita, farofa dedo-de-moça e molho tasca.





BELÉM Na sobremesa, a casa oferece o pastel de nata (R$ 6 a unidade). “É o tradicional pastel de Belém, feito com a mesma receita, mas o chamamos assim porque só Portugal pode vender o pastel de Belém”, brinca o chef.





O restaurante trabalha com cervejas e drinques variados, mas o forte é o vinho. “Nossa carta tem cerca de 150 rótulos portugueses, espanhóis, chilenos e italianos, que custam a partir de R$ 68”, informa Alexandre Miguel.





TASCA DO MIGUEL

Rua Professor Antônio Aleixo, 581, Lourdes, (31) 99571-5484. Abre de quarta-feira a domingo, a partir das 17h.