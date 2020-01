Festival reúne as principais hamburguerias artesanais de BH

Detalhe do fondueburger, uma das atrações no Expominas: concurso premiará o melhor sanduíche (foto: Fabrício Farias/Divulgação)

Criado na cidade de Hamburgo, na Alemanha, e levado para os Estados Unidos em meados do século 17, de onde foi difundido para o mundo todo, faz tempo que o hambúrguer caiu também nas graças do brasileiro. Não é por acaso que a capital mineira receberá o Burguer Festival BH 2020 a partir desta sexta-feira (31).





Participam cerca de 20 hamburguerias artesanais da cidade. Haverá ainda estandes de doces e sorvetes, cervejas artesanais, áreas kid, de personagens de séries, desenhos, quadrinhos ou filmes, espaço game, feiras mix e temática, shows musicais, oficina do Sebrae, palestras e programação especial de Carnaval. Tudo em área coberta.





Cada convidado levará cardápio próprio, com preço mínimo por unidade a R$ 15. Disputa dirigida a receitas especiais premiará o hambúrguer de destaque. “Teremos um concurso de hamburgrill, no qual cada hambúrguer terá uma premiação. Este será exclusivo e revelará o melhor hambúrguer artesanal de Minas Gerais”, antecipa Leandro Ruiz, diretor comercial da MR Eventos, empresa organizadora.





O júri será técnico e artístico, nos moldes dos programas de gastronomia de TV, sendo que a regra básica é que a produção seja exclusivamente artesanal. “Há diversos tipos de hambúrgueres feitos hoje, inclusive alguns exóticos, como do fogo (fireburger) e o com fondue (fondueburger), entre tantos outros”, observa, acrescentando que a capital mineira, referência gastronômica, incorporou as hamburguerias a esse circuito.





Ruiz destaca o caráter diversificado da programação, que incluiria agenda “para toda a família”. E reforça que serão muitas iguarias para que o público possa conhecer e degustar. “Neste formato, este festival é o primeiro evento que fazemos e a nossa intenção é torná-lo anual”, diz. Os preços dos hambúrgueres serão múltiplos de cinco, indo de R$ 15 a 35. “É preciso entender que a diferença do artesanal para os vendidos em mercados é que ele é feito com uma mistura de carne. São hambúrgueres produzidos pela própria hamburgueria, não são industrializados de maneira alguma”.





Várias marcas de cervejas artesanais também estarão presentes ao evento, com preços iniciais a partir de R$ 8 e

R$ 10. Ainda que haja cobrança de ingresso para a entrada, estão previstas várias atividades gratuitas, como as do game, as das fantasias, das oficinas e grupos musicais.





Nos shows ao vivo se apresentarão bandas como a Queen Cover, o bloco Baianas Ozadas e o grupo cover do Charlie Brown Júnior, entre outras atrações. O Burguer Festival BH 2020 terá também um parque de divers]oes, com brinquedos infláveis para a criançada, montado na área kids, setor com videogames liberados, além de oficinas do Sebrae, com palestras abertas.





BURGUER FESTIVAL BH 2020

Expominas, Av. Amazonas, 6.200, Gameleira, (31) 3332-2744. Em 31 de janeiro, 1º, 2, e 6 a 9 de fevereiro. Quinta e sexta, a partir das 16h. Sábado e domingo, a partir das 12h. Ingressos: R$ 15