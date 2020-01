Festival no CCBB tem agenda musical só para a criançada

(foto: Élcio Paraíso/divulgação)

Até 9 de fevereiro, o CCBB recebe o Musicar – Festival de Música Infantil, cuja agenda se propõe a educar e divertir a garotada por meio da arte. De hoje a domingo (2/2), das 10h30 às 18h, a instalação sonora criada pelo instrumentista mineiro Leandro César estará à disposição da meninada no pátio. Sábado (1º/2), às 10h30, tem vivência musical para bebês com a Cia. Pé de Moleque. Ambas as atividades têm entrada franca. A cantora e compositora Irene Bertachini () faz o show Cantigas para acordar o rio neste sábado (1º/2), às 16h, com ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada). Domingo (2/2), o Grupo Pé de Sonho se apresentará às 16h, também com ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). O CCBB fica na Praça da Liberdade, 450. Informações: (31) 3431-9400. Confira a programação completa do Musicar, com shows, oficinas e instalações, em https://www.musicar.art.br/