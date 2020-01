Aos 18 anos, Restaurante Patuscada renova cardápio

Gestor da casa, Ailton Nascimento projeta novidades para o aniversário (foto: PAULO FILGUEIRAS/EM/D.A PRESS)

Resgatar pratos clássicos na história do Restaurante Patuscada, que completará 18 anos em maio, é um dos desafios da casa, cujo cardápio foi remodelado. Além de celebrar os carros-chefe, algumas novidades foram introduzidas, como o menu vegano. O nome Patuscada se refere a uma expressão portuguesa e significa "encontro de amigos para comer e beber bem".





Especializado na cozinha internacional, um dos segredos é a utilização de temperos que agradam ao paladar do brasileiro, porém, sem perder as características originais. “O cardápio é bem amplo, atende a todos os gostos”, diz Ailton Nascimento, responsável pela gestão. Há de entradas a petiscos, massas, risotos, peixes, frutos do mar, carnes, aves, sobremesas e a tradicional feijoada (R$ 52), servida aos sábados.





O lugar, que continua sob o comando do chef Carlos Guimarães, há 17 anos por lá, fica aberto até as 23h. Entre suas opções tradicionais estão o bacalhau ao forno (bacalhau confitado e assado com batatas, tomate, cebola, pimentões, alcaparra e azeitonas. Acompanha arroz branco), a R$ 92.





Camarão grelhado com linguine Nero di seppia ao bisque, a R$ 115, o nhoque trufado com escalopes de filé ao próprio molho, a R$ 74, e o Steak au poivre vert com gratin du dauphinoise, a R$ 90, também estão entre os mais pedidos. Ailton explica que todos os pratos são individuais, mas acredita que generosos o bastante para alimentar bem duas pessoas. “A partir de fevereiro, dentro das comemorações de aniversário da casa, já vamos oferecer aos clientes pratos clássicos alusivos aos 18 anos do Patuscada”, antecipa Ailton.





Arroz negro cremoso com abóbora (foto: PATUSCADA/DIVULGAÇÃO)



Dos pratos veganos, arroz negro cremoso com abóbora moranga, tofu defumado, farofa crocante de baru e salada, a R$ 52, ravioli recheado de cogumelos e espinafre com creme de rúcula e crocante de amêndoas, a R$ 50, e linguine ao molho pomodoro com almôndegas de tofu, a R$ 48, figuram entre os que têm mais saída. Assim como a moqueca de couve-flor com banana-da- terra, a R$ 38, e o hambúrguer de lentilha ao molho de fughi, trouxinha de batata com alho-poró e arroz com ervas, a R$ 50.





“A demanda do público vegetariano e vegano vem aumentando a cada ano. Em razão disso, resolvemos criar alguns pratos específicos e que estão obtendo muito sucesso. Este menu vem sendo bastante elogiado, prova de que deu certo”, orgulha-se o executivo.





Como sobremesas, entre as sugestões estão o cone de amêndoas, recheado com mousse de chocolate, com sorvete de menta e coulis de frutas vermelhas, a R$ 24, e o petit gateau inversé com brigadeiro cremoso, sorvete de Leite Ninho e farofa de nozes, R$ 25. Além dessas, há o cheesecake de castanha de caju com coulis de frutas vermelhas, a R$ 22, e o creme de tapioca com chutney de manga, também a R$ 22. Há ainda, com vários sabores, o sorbet, que é feito com altos teores de frutas e água ou leites de origem vegetal, que custa R$ 15.





Quanto às bebidas, além das cervejas tradicionais, há destilados, água, sucos e refrigerantes. “Temos também a cerveja Patuscada, que custa R$ 10 a unidade. Durante as comemorações dos 18 anos do restaurante, lançaremos a nossa cerveja pilsen puro malte”, diz Ailton. Já a carta de vinhos passou por reavaliação e foi ampliada, com preços a partir de R$ 85.





Além do atendimento convencional ao público, a casa atende demandas especiais. “Oferecemos três ambientes, sendo a varanda, o piso inferior, que é o restaurante, e o superior, que reservamos para eventos corporativos e particulares”, detalha o gestor do Patuscada. “Caso o cliente queira fazer algum tipo de confraternização agendada, preparamos o menu, com cardápio harmonizado de acordo com o perfil dele, que não terá que se preocupar com nada. Só em curtir a sua festa”.





Restaurante Patuscada





Avenida Bernardo Monteiro, 1.548,

Funcionários, (31) 3213-9296. Aberto para almoço às segundas, das 11h30 às 15h, e domingos, das 11h30 às 17h; de terça a sábado, para almoço e jantar, das 11h30 às 23h30.