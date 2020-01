Musical destaca a genialidade dos compositores brasileiros

Musical terá três sessões no Sesc Palladium (foto: Caio Gallucci/divulgação)

Um passeio pelo cancioneiro nacional, com seus diversos gêneros e enredos. É o que promete o musical Grandes momentos da MPB, em cartaz no Sesc Palladium. Com direção de Sergio Módena e texto de Pedro Brício, a montagem tem um pouco de tudo: a bossa nova de Tom Jobim e Vinicius de Moraes, a era dos festivais de Caetano e Gil, o Clube da Esquina de Milton Nascimento, a música nordestina de Elba Ramalho, Alceu Valença, Zé Ramalho e Geraldo Azevedo, o samba de Clementina de Jesus, Cartola, Nelson Cavaquinho e Beth Carvalho e o rock de Cazuza, Nação Zumbi e Raul Seixas.