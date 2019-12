Show de fogos da TV Alterosa ilumina a Pampulha no réveillon

Público acompanha na orla da lagoa o espetáculo pirotécnico, que é feito a partir de quatro pontos flutuantes e inclui todos os tipos de fogos existentes para balsas (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)





São 30 anos do mais espetacular réveillon de Belo Horizonte. Tradição da virada de ano dos mineiros, o réveillon da TV Alterosa promete, em sua 30ª edição, oferecer o maior show de fogos do estado. Ainda que o ponto alto ocorra à 0h, a festa começa bem mais cedo. A partir das 19h do dia 31, a Lagoa da Pampulha recebe o público interessado em ver de perto o espetáculo.

O evento, que teve início em 1990 na Praça do Papa (tendo sido transferido a partir do ano seguinte para a Pampulha), terá todos os tipos de fogos que existem para balsas, com mais de 150 efeitos e cores variadas. Serão estourados cakes, candelas e morteiros de até 10 polegadas.





“A cada ano, buscamos trazer novos efeitos e cores”, afirma Wellinton Oliveira, da Multfogos, empresa que há seis edições é a responsável pelo show. Nesta virada, as novidades serão fogos com efeito em ziguezague, que cruzam os céus. Além de quatro balsas na lagoa, haverá ainda quatro flutuantes, que são balsas de menor porte, para dar suporte ao show.





“A detonação é sincronizada via satélite, por GPS. A sincronia é perfeita”, diz Oliveira. Há duas semanas, um grupo de 15 pessoas vem trabalhando no show, que vai ter a duração de 12 minutos. São pelo menos 200 itens de fogos para o espetáculo pirotécnico.





Para não perder nenhum detalhe do show pirotécnico, o público se concentra em quatro pontos estratégicos da região: próximo ao vertedouro, Praça de Iemanjá, Casa do Baile e Praça da Igreja São Francisco de Assis, que foi reaberta há pouco após restauração.





ABERTO





“Este é o maior evento aberto de réveillon de Minas Gerais, e pessoas de todas as partes do estado aguardam a festa para prestigiar o espetáculo que se forma na Lagoa da Pampulha, nosso patrimônio cultural da humanidade. Colocamos muita dedicação para que o show de fogos seja sempre especial. Afinal essa é a nossa maneira de fechar o ano oferecendo um presente para os mineiros, que são a razão de a TV Alterosa existir”, afirma Vércia Oliveira, gerente de eventos dos Diários Associados.





Todos os locais próximos da queima de fogos receberão reforço de iluminação, banheiros químicos, serviço médico e comercialização de alimentos e bebidas. Polícias Militar e Civil, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, Fiscalização da PBH, SLU e BHTrans trabalharão em conjunto antes, durante e depois da festa, para garantir a tranquilidade dos frequentadores do evento.





Serão 300 banheiros químicos espalhados entre os pontos de visualização, posicionados estrategicamente, e a população ainda terá à disposição postos médicos e UTIs móveis. A TV Alterosa se responsabiliza pelo isolamento dos patrimônios históricos (Museu de Arte, Casa do Baile e igreja) e pela integridade de todo o equipamento público. A previsão é de que a festa termine por volta da 0h30.









30º RÉVEILLON DA TV ALTEROSA

Dia 31, a partir das 19h, na Lagoa da Pampulha. Entrada franca





EM VOLTA DA LAGOA

Confira mais opções para passar o réveillon na região da Pampulha





» CLASSE A

Com bandas Putz Grilla e Stilo e dupla Bruna e Mirela

A partir das 22h, na Avenida Otacílio Negrão de Lima, 1.200, Pampulha.

Open bar e open food

Ingressos: individual – R$ 190 (feminino), R$ 220 (masculino); casal – R$ 400; mesa para quatro pessoas:

R$ 1,4 mil; para seis pessoas: R$ 1,740 mil; para oito pessoas: R$ 2,2 mil. Mais informações e vendas: Sympla





» IATE TÊNIS CLUBE

Com Felipe Araújo, Sorriso Maroto, Gustavo Mioto e Beto & Breno

A partir das 20h, na Avenida Otacílio Negrão de Lima, 1.350, Pampulha.

Open bar (todos os setores), petiscos (front stage), ceia e café da manhã (mesa).

Ingressos: Premium – R$ 200; Front stage – R$ 280;

Mesa – a partir de R$ 1,8 mil (quatro pessoas). Mais informações e vendas: Nenety.





» MEU BHAR

Com grupo Akatu, Kleber e Gustavo, Thiago Lisboa, Cassinho Papo de Bakana e DJs

A partir das 21h, na Alameda das Latânias, 30, Pampulha.

Open bar e open food.

Ingressos: Espaço Orla – R$ 180; Espaço Requinte – R$ 230; Mesa – R$ 1,2 mil (quatro pessoas). Mais informações e vendas: Central dos Eventos





» PIC PAMPULHA

Com Baianas Ozadas, Putz Grilla e Clayton e Romário

A partir das 21h, Rua Ilha Grande, 555.

Open bar e open food.

Ingressos: Sócio – R$ 315; não sócio – R$ 340. Mais informações e vendas no site





» VIRADA FEST

Com Davi Ferraz, Chris Pipino, Thiaguinho Lisboa e DJs

A partir das 21h30 na Mansão Pampulha, Avenida Otacílio Negrão de Lima, 4.928, Pampulha.

Open bar e open food.

Ingressos: Setor Lagoa – R$ 160; Camarote – R$ 210;

Mesa para quatro pessoas: R$ 1,2 mil. Mais informações e vendas: Central dos Eventos