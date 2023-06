Homem é preso por suspeita de racismo na Zona Sul do Rio de Janeiro

1156

A multidão gritava 'racista' enquanto a polícia conduzia o suspeito para a viatura (foto: Reprodução/Redes sociais)

Um homem foi preso após acusar injustamente um homem negro de roubo em uma confusão em um bar no Bairro Glória, localizado na Zona Sul do Rio de Janeiro. O fato aconteceu no último domingo (18). O acusador foi contido por populares até a chegada da Polícia Militar.

Após a chegada da PM, o homem foi levado até a delegacia. Em nota, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) informou que o suspeito foi preso em flagrante. “O autor foi preso em flagrante pelo crime de injúria por preconceito racial e será levado para audiência de custódia. O caso foi encaminhado para a Justiça.”

Em suas redes sociais, a Deputada Estadual Renata Souza (PSOL-RJ) demonstrou o seu descontentamento com a situação: “Um homem branco acusou injustamente um homem negro de roubo na Glória. O motivo já sabemos: a cor da pele. A polícia foi chamada e o racista saiu de lá preso. Essa é a resposta que este país precisa: racistas não passarão! Solidariedade a vítima, que seja acolhido”.

Conforme a legislação, em casos de racismo ou de injúria racial, a pena é de reclusão de dois a cinco anos e multa.

