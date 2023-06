Em 2024, Grammy terá categoria dedicada à música africana

1156

Jon Baptiste foi o último negro a ganhar a categoria mais importante da noite (foto: Reprodução) A Recording Academy, que organiza o evento, anunciou na última terça-feira (14), que o Grammy 2024 contará com novas categorias, e uma delas é inteiramente dedicada à música africana, assim valorizando as expressões culturais únicas do continente.





Em suas redes sociais, a Recording Academy afirmou que seu objetivo é “reconhecer e homenagear o que há de melhor na música de todo mundo, todos os anos nos esforçamos para representar e celebrar com precisão as várias culturas, influências e gêneros que moldam o nosso mundo e fornecem a trilha sonora de nossas vidas”.

A Academia tenta abrandar as críticas de que a premiação não é inclusiva.





A pesquisa “Black Artists on the Charts & Nominees at the Grammys”, realizada pela CNN, evidenciou a falta de artistas negros na premiação. De 2012 à 2020, apenas 38% de todos indicados eram negros. Durante esse mesmo período, artistas negros representaram apenas 26.7% das indicações das categorias mais importantes — que incluem Álbum do Ano, Gravação do Ano, Música do Ano e Artista Revelação.





O último negro a vencer nesta categoria foi Jon Batiste, pelo álbum ‘We Are’, de 2021.



* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.