Indígenas acampam em Brasília contra PL do Marco Temporal

A expectativa é de que mais de 2 mil indígenas compareçam ao acampamento (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Indígenas de todo o país se reuniram Esplanada dos Ministérios, como forma de mobilização contra o PL 490, ou, PL do Marco Temporal. O protesto visa reivindicar a derrubada da tese no Supremo Tribunal Federal (STF), que está prevista para ir a julgamento na quarta-feira (7).

Além do acampamento em Brasília, atos acontecerão em todo o país. As manifestações também tangeram o assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Philips, que aconteceu há um ano, no Vale do Javari, terra indígena localizada nos municípios de Atalaia do Norte e Guajará, no oeste do estado do Amazonas.





O Marco Temporal é uma diretriz jurídica que estabelece que os direitos territoriais de povos indígenas devem ser reconhecidos somente para as terras que eles já ocupavam antes do dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.