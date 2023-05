Hungria retira emenda que incentivava denúncias anônimas contra LGBTQIA+

Entre os novos campos, estava 'qualquer questionamento do casamento', definido na Constituição de 2019 como a união entre um homem e uma mulher. Além disso, a emenda incentivava a denúncia de pessoas que negassem 'o direito das crianças a uma identidade que corresponda ao seu sexo de nascimento'.

Organizações que lutam pelos direitos humanos argumentaram que o texto servia como um instrumento jurídico para fomentar o ódio contra minorias sexuais e de gênero. A presidente da Hungria, Katalin Novák, vetou a lei e a retornou ao Parlamento, alegando que o texto impreciso 'não protegia de forma efetiva os valores estabelecidos na Constituição'.

Hoje, os parlamentares aprovaram uma versão revisada do texto. A Hungria, membro da União Europeia desde 2004 e localizada na Europa Central, foi um dos países mais liberais da região. A descriminalização da homossexualidade ocorreu no início dos anos 1960 e as uniões civis entre pessoas do mesmo sexo foram reconhecidas em 1996.