Plataforma mapeia e dá visibilidade para candidatos LGBTQIA+

Número de candidaturas LGBTQIA+ bate recorde nas eleições de 2022 (foto: Reprodução/Monstera)



No ano que a comunidade LGBT é incluída no recenseamento, o número de candidaturas da sigla bate recorde no Brasil. Foram 321 contra 157 registradas em 2018, segundo listagem feita pela Scruff, plataforma que permite interação entre homens gays, bissexuais, queer e transexuais. A lista é uma forma de mapear as candidaturas para que pudesse ser realizadas ações de visibilidade e aumentar a representatividade nos espaços de poder.



Perfil das candidaturas LGBTQIA

A maioria das candidaturas mapeadas pela Scruff são de gays, com 93 candidatos, correspondendo a 28,9%. Logo em seguida aparecem candidaturas de pessoas trans e travestis, com 72 candidatos, e lésbicas com 71 candidatas. Bissexuais aparecem como 58 candidatos, pansexuais e não binários aparecem com seis cada, e 15 candidatos não especificaram.





Foram encontradas candidaturas em todos os estados brasileiros. Com 56 candidaturas, São Paulo é o estado com mais candidatos LGBTQIA , seguido pelos estados de Minas Gerais, com 28 candidatos, e Rio Grande do Sul, com 27.





Grande maioria das candidaturas são para vagas de deputado federal ou estatual. Seis candidaturas são para governador: Paraíba, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Tocantins e dois para o Distrito Federal.

Luta por visibilidade

Desde as últimas eleições, muitos candidatos abertamente LGBTQIA entraram espontaneamente em contato com a plataforma para que pudessem divulgar a existência deles na política nas redes sociais. “Grande parte relatava se sentir negligenciado pelo partido, seja na questão de orçamento ou na prioridade, e precisava de visibilidade. Até mesmo o TSE ainda não possui dados oficiais sobre LGBTs na política e, a melhor maneira que encontramos para ajudar candidatos e eleitores, certamente foi usar nossos recursos para criar a lista”, conta Octávio.





O ponto de partida para a elaboração da lista foi perguntar para os leitores e usuários quais eram os candidatos LGBTQIA de seus respectivos estados. Posteriormente, foi disponibilizado um formulário no site Gay Blog BR para inserção de novas candidaturas. A partir daí, a Scruff entrou em contato com cada um dos candidatos para confirmar a orientação e identidade sexual, oferecendo também a oportunidade de conceder uma entrevista de cinco perguntas.





Segundo Octávio, até o momento, 97 candidatos já responderam a perguntas sobre a trajetória profissional, medidas contra a LGBTfobia, saúde pública e avaliação do governo Bolsonaro. Para os resultados de 2022, o CEO espera uma maior representatividade LGBTQIA nos espaços políticos. “A existência de LGBTs, mulheres, pretos, indígenas e grupos minorizados é essencial para que uma democracia seja de fato exercida. Não há como prosperar economicamente, socialmente e politicamente sem validar cada uma das vozes que o Brasil possui”, afirma.

Candidaturas LGBTQIA em Minas

Estadual





Alan Rodrigues (PSOL)

Bella Gonçalves (PSOL)

Dandara Felícia (PT)

Daniel Cabral (PCdoB)

Duda das Cadeiras (PCB)

Edinaldo Soares de Souza (PT)

Edimar Ferreira (PT)

Flávia Gontijo (Solidariedade)

Gregory Rodrigues Roque (PDT)

Isaías Martins (MDB)

Kênia Ribeiro (PSOL)

Késley K. S. de Oliveira - A Atrevida (PT)

Lohanna França (PV)

Tallia Sobral (PSOL)

Vinícius (PSB)

Wallace (PSOL)

Federal





Ciça (PT)

Cristina del Papa (PT)

Duda Salabert (PDT)

Giza Alexandre (PSOL)

Gustavo Mendes (PT)

Iza Lourença (PSOL)

Juliana Sales (Cidadania)

Lívia Flor (PCB)

Neila Schineider (Solidariedade)

Nina Rosa - Espaguete (PCB)

Sara Azevedo (PSOL)

Mulheres Negras Sim (PSOL)

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Maria Cruz