'Feia e vulgar', diz Michelle Bolsonaro de Bruna Marquezine

Michelle Bolsonaro criticou o look de Bruna Marquezine que é elogiada nos principais eventos de moda (foto: Redes sociais/Montagem)

A primeira-dama Michelle Bolsonaro criticou o look usado pela atriz Bruna Marquezine no desfile da Buberry, em Londres. As fotos foram publicadas por Marquezine na segunda-feira (26/09) nas redes sociais, e a crítica de Michelle, publicada em comentário, dizia que a atriz "gosta de ser feia e vulgar".

Em ascensão na carreira internacional, como protagonista do filme "Bezouro Azul", Marquezine ignorou o comentário da primeira-dama.

Marquezine tem se destacado no cinema e nos principais eventos de moda no mundo. Para o desfile da Burberry, ela usou um vestido preto, com recortes nos ombros e nas pernas. Transparente, o look deixava à vista o biquini preto.

A produção de Marquezine foi elogiada pelo rapper Kanye West, estilista de renome internacional: "Seu vestido é lindo". Foi aprovada também pela cantora Pabllo Viar e pela atriz Fernanda Souza.

O comentário de Michelle é uma investida contra Bruna, que se posiciona publicamente contra o presidente Jair Bolsonaro (PL). A atriz declarou voto em Luiz Inácio Lula da Silva, e defendeu o voto útil.

Marquezine protagoniza o vídeo em apoio ao petista "vira vira voto", em que artistas pedem voto para Lula vencer Bolsonaro no primeiro turno.