jovem é alvo de ataques racistas de colegas de uma escola particular de Belo Horizonte (foto: Reprodução) O pai do adolescente P.H.V., de 14 anos, decidiu registrar um boletim de ocorrência nesta segunda-feira (20/12), depois que o filho foi alvo de ataques racistas de colegas de uma escola particular cristã, no Bairro Nossa Senhora de Fátima, na Região Nordeste de Belo Horizonte.





Assim que P. saiu, o grupo passou a se chamar "Pilantrinhas (sem neguin)". Uma menina escreveu: "Que bom que o neguin não tá. Já não aguentava mais preto naquele grupo". A conversa segue com as mensagens: "pensei que preto era tudo pobre. Saudades de quando preto só era escravo". "Coitado do neguin. Odeio ele, mas a gente tem que ser humilde".





Alexandre conta que o filho ainda está muito abalado, não está se alimentando bem e deixou de participar de um campeonato da escola de futebol que frequenta. “Ele está bem abatido e assustado. Inclusive ele participa de um campeonato de futebol e teve um jogo no sábado, e ele não quis ir nesse jogo. Isso me surpreendeu, porque ele não perde nenhum jogo”, declarou.









Leia: Escola de BH emite nota de repúdio sobre racismo



O pai de P. também afirma que irá buscar acompanhamento psicológico para o filho e que a escola, Colégio Cristão Ver, foi muito prestativa e os apoiou desde o momento que a situação veio à tona e repudia qualquer tipo de preconceito.

Sobre o aspecto judicial, a Delegacia de Defesa da Criança e do Adolescente e a Delegacia de Crimes Raciais vão apurar as especificidades do ocorrido, como crime contra a honra. Como os autores das ofensas são menores de idade, a responsabilização cível será atrelada aos pais dos adolescentes que cometeram as infrações.





“É um caso bem peculiar, que existem várias questões a serem levantadas. Inicialmente, o pai da criança ofendida tem que buscar os meios legais das duas delegacias citadas e aí sim, o delegado ou a delegada conduzir um inquérito para chegar diretamente nos culpados e posteriormente, por serem menor, àqueles que responderão, devido à responsabilidade cível, pelos atos de seus filhos”, declara Gilberto Silva, advogado especializado em crimes contra a honra, responsável pelo caso.





Para a partir da apuração dos fatos pelos órgãos responsáveis, será estabelecido se as ações se encaixam em crime de racismo ou injuria racial.