O café por elas

Dabiel Coli Especialista da Oficina do Espresso



No Mês das Mulheres, considero fundamental a avaliação sobre a importância da figura feminina no universo do café. Elas participam de toda a cadeia produtiva, desde a lavoura até a ponta. São empresárias, líderes de organizações do mercado, e cada vez mais se especializam e desenvolvem com competência e qualidade para trazer melhorias para o setor, dando novo tom para o consumo de café.

As mulheres estão mesmo onde quiserem: podem estar à frente do planejamento das lavouras, comandando cooperativas, associações e outras organizações de representatividade, nas fazendas, como engenheiras e técnicas agrícolas, sendo responsáveis pela torrefação, à frente da seleção dos produtos para exportação, classificação de cafés, empreendedoras com cafeterias e indústrias que agregam o café como insumo.

Neste exato momento, muitas estão nas universidades se preparando para entrar nesse vasto e fascinante mundo da agricultura, com projetos de pesquisa e teses revolucionárias e relevantes, enquanto outras estão criando bebidas saborosas e diferenciadas como baristas ou consultoras. Várias são exímias consumidoras e apaixonadas por cafés, mas todas, sem exceção, mostram sua capacidade incontestável de valorizar o produto ao redor do mundo.

Pela primeira vez, uma mulher foi campeã do Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café de Rondônia. Temos baristas mulheres campeãs mundiais e várias nacionais. Pasmem: na cafeicultura mundial, 70% do trabalho executado na cadeia é feito por mulheres!

O IWCA – Aliança Internacional das Mulheres do Café do Brasil representa o trabalho dessas batalhadoras, principalmente criando o espaço delas no mercado em busca de alternativas em todas as frentes para melhorar suas condições no universo do café. A Aliança é apoiada pela ONU Mulheres.

A presença das mulheres na atividade cafeeira é de ser admirada: em cada detalhe do processo de produção, sua habilidade de organização, que traz um excelente resultado para a bebida; na sensibilidade de agregar pessoas; na gestão dos recursos e na capacidade de aceitar com maior facilidade o novo. Reescrevem, assim, a linda história da nossa bebida, com um toque tão forte quanto sua própria existência.