677

Horóscopo do dia (03/11): Confira a previsão de hoje para seu signo

Unindo matéria e espírito

A oposição de Vênus em Virgem com netuno em Peixes nos traz uma polarização entre sonho e realidade, matéria e espírito, mas que deve ser integrada. Realização material e espiritualidade podem caminhar juntas. Evite os excessos de idealização romântica ou então realismo seco. As relações pedem agora mais amor universal e doação útil.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Há uma forte motivação de prazer para ser útil, cumprir rotinas, cuidar da saúde e da vida material no geral. Todavia, há também uma motivação subconsciente que lhe pede mais atenção aos seus sonhos, sensibilidade e espiritualidade. Busque trazer estas inspirações para a prática, canalizando sua sensibilidade em algo proveitoso e útil.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, recebe aspecto de Netuno e lhe deixa um tanto mais sonhador e romântico. Mas evite idealizar, em especial as amizades, grupos e causas. Há uma forte motivação em expressar a si mesmo com criatividade e realismo, devendo contribuir dentro da justa medida com o coletivo e as outras pessoas. Doe aquilo que for da sua vontade, mas sem ser ingênuo.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Há um chamado para que você cuide de sua vida pessoal, familiar e emocional com alegria e prazer. Isso deve ser feito com realismo e espírito de serviço. Todavia, também é chamado a se doar mais no trabalho ou na vida lá fora. Busque equilibrar estas polaridades. Seus valores pessoais serão uma boa medida para saber o quanto doar de si mesmo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Você está muito focado neste momento em questões de relacionamento, comunicação e da conexão com o tempo presente. Todavia, há um forte chamado também no campo da fé, filosofia, estudos superiores e objetivos futuros. Busque integrar este conhecimento superior no seu dia a dia. Pense com senso crítico, mas também com um pouco mais de fé e otimismo.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Seu foco na vida material e financeira está bem alto agora. Deve realmente cultivar seu senso de valor próprio. Todavia, há também um forte chamado da sensibilidade para doar mais de si mesmo, viver a afetividade profunda, sexualidade e troca. Se permita doar de si mesmo, mas sem idealizar tais trocas. Busque o equilíbrio entre dar e receber com harmonia.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Vênus no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz forte foco de prazer e valorização da própria individualidade e isto deve ser cultivado. Todavia, Netuno se encontra em oposição e lhe lembra de ter mais abertura emocional e compaixão para com o outro. Seja fiel a si mesmo, mas se permita a fluidez no contato com o outro, sem idealizações.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, recebe aspecto de Netuno e lhe deixa um tanto mais sonhador e romântico. Você está bem focado no momento em processar questões emocionais e de relacionamento no seu subconsciente e isto deve ser feito. Todavia, há um chamado para que canalize a sensibilidade no mundo material, cumprindo e realizando trabalhos e tarefas úteis.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O momento lhe traz fortes motivações para trabalhar e ser útil para o coletivo, auxiliar grupos, amigos, comunicar e amar. Todavia, há também um forte chamado a viver mais sua criatividade, lazer e espontaneidade. Busque encontrar equilíbrio entre seu trabalho pelo coletivo e seu tempo pessoal. Seu carisma emocional será fonte de luz para muitos.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Seu foco se volta muito para o trabalho, carreira, obrigações e uso da autoridade com harmonia neste período. Todo este foco na vida material é importante e você deve progredir. Todavia, há também um forte chamado na vida emocional, familiar e pessoal que lhe pede mais abnegação, amor universal e que escute os sonhos. Busque equilibrar vida pessoal e pública.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este período lhe traz grande foco e valorização da fé, expansões, viagens e tudo que seja novo. Todavia, há também um forte chamado para trazer tudo isso para o campo da racionalidade. Busque pensar com mais fé e amor, mas sem perder o realismo de vista. Algumas crenças mais rígidas pedem mais maleabilidade e questionamento também.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Há um forte chamado para que você vivencie os bens conjuntos, heranças, sexualidade e afetividade profunda. Tudo isso é mobilizado e deve ser vivido de forma prática e com senso crítico. Todavia, há um chamado emocional para que você se dê mais prazer e se entregue ao seu valor próprio. Busque equilíbrio justo entre se dar tempo e atender a demandas dos outros.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Há um grande foco nas relações e parcerias agora. É importante que se viva as rotinas nas relações. Todavia, Netuno se encontra no seu signo e lhe pede que viva mais sua sensibilidade e canalize esta força a seu favor. Evite idealizar as relações. Deve aprender a ter um olhar mais realista para os outros, evitando frustrações vindas de projeções pessoais e doando de si com consciência.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique