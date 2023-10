677

Horóscopo do dia (28/10): Confira a previsão de hoje para seu signo

Eclipse Lunar em Touro

Ocorre hoje um Eclipse Lunar em Touro. A Lua é encoberta pela sombra da Terra projetada pelo Sol. A Lua é eclipsada e o Sol prevalece. Aqui somos chamados a usar nossa força de consciência profunda (Sol em Escorpião) e seguir em frente no campo material (Lua em Touro). Mercúrio e Marte próximos ao Sol nos relembram da força de nossa individualidade e pensamentos para transformar as situações. A oposição a Júpiter em Touro nos relembra de termos um olhar mais amplo, livre e valoroso para com os outros e nas relações.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A vibração do Eclipse lhe traz a proposta de inovar no campo material e financeiro. Sua força emocional está aumentada e lhe impele a buscar novos valores e maneiras inovadoras de ganhar seu sustento e multiplicar talentos e lucros. Marte, seu regente, está em seu setor de transformações emocionais profundas e lhe pede mais ação em prol das mudanças.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O Eclipse ocorrendo no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede desapego de velhos valores e identificações do ego. As questões emocionais das relações estão bem mais claras e servem de combustível para que você mude e inove sua atitude na vida e com os outros. Saiba flexibilizar a si mesmo, buscando integrar partes de si mesmo relegadas ao inconsciente, mas tão suas quanto quaisquer outras.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A vibração do Eclipse lhe traz força para purgar velhos conteúdos subconscientes e viver sua espiritualidade e campo emocional de maneira mais irreverente e consistente. A consciência de instâncias materiais e pragmáticas pode servir de combustível para que você repense o lado mais sutil da vida. Mercúrio, seu regente, está junto do Sol no seu setor material, lhe trazendo plena consciência de que certos hábitos e rotinas devem ser reciclados.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A vibração do Eclipse lhe traz necessidade de transformar a maneira como interage com os semelhantes e participa do coletivo. A Lua, sua regente, é eclipsada junto de Júpiter: você deve agora buscar a expressão de seu lado mais inovador, expansivo, fraterno e irreverente. Estará bem mais conectado com sua Essência e isto lhe facilita a projeção lá fora.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A vibração do Eclipse lhe traz renovação intensa em termos de carreira e projeção. Está se desligando de estruturas velhas e estagnadas para progredir com expansão e valor. Novas possibilidades em termos de carreira, autoridade e projeção mundana. O Sol, seu regente, lhe faz muito consciente de suas raízes, emoções e desejos, lhe impelindo a buscar seu lugar no mundo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A vibração do Eclipse lhe traz energias de expansão e renovação. Está deixando velhos objetivos e crenças ir para abraçar realidades e cenários mais amplos e melhores. Inovação intensa em termos de crenças, fé e objetivos futuros. Mercúrio, seu regente, está conjunto ao Sol no seu setor racional, lhe facilitando enxergar as realidades tais quais são e usar de intuição para tomar decisões acertadas.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A vibração do Eclipse lhe traz necessidade de revolucionar suas emoções. Deve deixar ir velhas mágoas, medos e ressentimentos, inovando seu campo emocional de forma libertadora. Necessidade de viver o afeto e sexualidade de forma alegre e confiante. Há muita força e confiança em seu senso de valor próprio e isso facilita a abertura para a partilha.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O Eclipse ocorrendo no signo oposto ao seu lhe relembra de inovar suas relações e parcerias. Novos contatos e parcerias podem surgir, quebrando padrões e gerando valores. Deixe ir ideias e conceitos rígidos de relacionamento. Você está bem consciente de si mesmo e do melhor que tem a oferecer. Marte lhe traz aprofundamento emocional e Plutão lhe facilita transformar a maneira como se comunica.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A vibração do Eclipse lhe traz fortes energias de mudança de padrões, hábitos e rotinas estagnados. Você deve agora usar desta força para inovar no trabalho, rotinas e saúde. Há forte conexão espiritual que lhe facilita o seguir seu caminho no mundo. Júpiter, seu regente, lhe traz forte senso de espiritualidade e conexão com seus sonhos e desejos, facilitando o processo.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A vibração do Eclipse lhe traz necessidade de quebrar padrões a partir da conexão com sua Essência. Deixe ir as couraças de rigidez que lhe impedem a livre expressão de si mesmo. Momento para cultivar sua espontaneidade e criatividade livremente. Está consciente das questões sociais e relações, mas devendo ser fiel a si mesmo para lidar bem com os outros.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A vibração do Eclipse lhe traz necessidade de maior desapego em relação ao passado e algumas emoções. Esteja flexível e aberto ao novo em termos emocionais e na vida pessoal. Busca por novas possibilidades em termos de moradia, afeto e raízes. Está consciente de suas obrigações e agindo em prol de tudo isso. Lembre-se de ser mais otimista no campo pessoal e emocional.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A vibração do Eclipse lhe traz inovações em termos de pensamentos, ideias e comunicações. Deve deixar ir velhos conceitos estagnados e expandir sua mente. Energia para buscar novos estudos, ser flexível, comunicar de maneira inovadora e expandir relações. Júpiter e Netuno, seus regentes, lhe trazem sensibilidade e audácia para tomar as rédeas da própria vida agora.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique