Documentário "Quantos dias, quantas noites" debate a passagem dos anos Reprodução/ Itaú Cultural Play

O documentário nacional “Quantos dias, quantas noites”, de Cacau Rhoden, que trata do tema da longevidade, entrevistando especialistas sobre a relação humana com a passagem do tempo e seus efeitos no corpo, na mente e nos propósitos de vida tem exibições gratuitas no UNA Cine Belas Artes.





O cinema fica na rua Gonçalves Dias, 1.581, e as sessões do documentário são às 19h desta terça (17/10), quarta (18/10) e quinta (19/10), na Sala 3, sujeito à lotação do espaço.

Entre as pessoas ouvidas no filme estão Alexandre Kalache, Sueli Carneiro, Ana Claudia Arantes, Mona Rikumbi, Ana Michelle Soares, Mórris Litvak, Tom Almeida e Alexandre Silva.

Cacau Rhoden dirigiu também títulos como “Nunca me sonharam” e “Tarja branca”. O longa (90 minutos) é produzido pela paulista Maria Farinha Filmes e tem classificação indicativa para maiores de 10 anos.