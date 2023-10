677

Banda Velotrol promete cantar amanhã sua versão de 'The house of the rising sun', hit dos anos 1960 Henrique Pimentel/Divulgação



Apresentando 10 cervejarias e mais de 40 rótulos, a segunda edição da Oktoberfest Beagá será realizada neste sábado (14/10), a partir do meio-dia, no Mirante Meet. O evento terá área kids, praça de alimentação e música a cargo das bandas Velotrol, Rock Machine, Saideira Skank Tributo, Rocknights e U2 Latin American, além do DJ Pablo Catão.

Krug, 040, Albanos, Artesamalt, Lagoon, Läut, Loba, Slod, Verace e Uaimii estão entre as marcas presentes na Oktoberfest. “Minas Gerais tem a capital dos bares e é um dos estados mais consumidores de cerveja artesanal do país. Não tínhamos tradição desta festa voltada para a cerveja. Graças a Deus, o primeiro ano foi um sucesso e levamos o evento adiante. Fizemos a primeira edição em 2022, na Serraria Souza Pinto, com mais de sete mil pessoas”, orgulha-se André. A Churrascaria Porcão convidou os produtores a levarem para a Oktoberfest Beagá para o Mirante Meet e o convite foi aceito.

“Desta vez, faremos edição mais compacta. Queremos trazer mais gastronomia, pois no ano passado foi mais bebida. A gente teve de diminuir um pouco o tamanho, visando a qualidade no atendimento”, explica.

Trilha roqueira

Elvis Krause, vocalista da banda Velotrol, promete repertório especial para a tarde de sábado. “Vamos fazer um apanhado dos clássicos do rock internacional. Vou me caracterizar de viking, será muito bacana. Tocaremos músicas de Creedence Clearwater Revival, Beatles, Metallica, Pink Floyd, Rolling Stones, Bon Jovi, Queen, Led Zeppelin e Lynyrd Skynyrd”, conta. O grupo é formado também por Augusto Nogueira (guitarra), César Santos (baixo) e César Torres (bateria).

A Velotrol prepara disco autoral para 2024, revela Krause. “Vamos seguir a linha dos clássicos do rock dos anos 1970. Serão 10 faixas, porém lançaremos singles ao longo do ano. Este ano, vamos lançar um single, a releitura de 'The house of the rising sun', gravada pela banda inglesa The Animals e lançada em 1964. Inclusive, vamos apresentar esta versão na Oktoberfest Beagá”, promete.

OKTOBERFEST BEAGÁ 2023

Sábado (14/10), das 12h às 22h, no Mirante Meet (Avenida Raja Gabaglia, 2.680, Bairro Santa Lúcia). Ingressos a R$ 20 e R$ 35, disponíveis na plataforma Sympla.

OUTRAS ATRAÇÕES DO FIM DE SEMANA

• OI DE GATO

Nesta sexta (13/10), o grupo Oi de Gato comanda a roda de samba a partir das 19h, no bar O Candiá (Avenida Francisco Sá, 430, Prado). Couvert: R$ 10.

• SGT PEPPER

Canções dos Beatles. Sábado (14/10), às 21h, no Tratoria 158 (Rua Professor Morais, 158, Savassi). R$ 30. Informações: (31) 99896-4357.

• NO MINEIRINHO

Domingo (15/10), a partir das 11h, DJ Hugo Santiago, o Grupo Samba com a Gente, a banda Diga Lá e o Grupo Mesa de Buteco se apresentam na Feira do Mineirinho (Av. Antônio Abrahão Caram, 1.000, São José, Pampulha). Entrada franca.