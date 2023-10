677

Horóscopo do dia (30/09): Confira a previsão de hoje para seu signo

Mente inovadora e pragmática

Ocorre um trígono entre Mercúrio e Urano nos signos de terra. Todos muito mentais e em signos ligados ao prático e material. Nossas ideias estão altamente mobilizadas para soluções geniais e inovadoras no terreno prático. Insights facilitados. Sabedoria para agir com inovação. Mente pragmática auxiliando na busca por inovação de valores.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua mente se volta para as realidades práticas da vida. A renovação de valores pela qual tem passado lhe auxilia hoje a renovar rotinas e mudar hábitos. Terá bons insights e ideias para buscar a mudança de valores que tanto almeja neste momento. Lembre-se de ter ações práticas, fazer a mudança acontecer no tempo presente e de maneira valorosa.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua mente se volta agora para a necessidade de ser quem você é verdadeiramente. A vida tem lhe exigido muitas mudanças e que sua atitude seja mais flexível. Isso lhe auxiliará hoje a quebrar com visões pré-estabelecidas de quem você acha que é. Busca por expressão pessoal autêntica e mentalidade alinhada à própria essência.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua mente se volta para o terreno emocional, lhe pedindo mais pragmatismo nessa lida. As revoluções de Urano no seu subconsciente lhe pedem mais desprendimento, lhe auxiliando a renovar sua visão quanto à vida familiar e ao passado. Busque entender as próprias emoções com mais senso crítico e objetividade, se livrando de conteúdos emocionais acumulados.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A mente se volta para seu próprio domínio, mas com um olhar mais prático. A vida tem lhe mobilizado a ter um olhar mais fraterno, igualitário e justo para com o coletivo. Isso lhe auxilia hoje na renovação das próprias ideias, na capacidade de comunicar e de fazer escolhas. Se permita escutar mais as ideias dos outros e auxilie como puder coletivamente.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua mente se volta para as realidades práticas da vida. As grandes renovações pelas quais tem passado sua imagem profissional e pública, sua carreira e as estruturas de sua vida lhe auxiliam agora a renovar também seu olhar sobre finanças e bens materiais. Ousar ir além e sair do lugar comum. Pense em termos de inovações e também de lucros materiais.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sua mente se volta agora para a necessidade de ser quem você é verdadeiramente. Seu regente no seu próprio signo lhe pede verbalização de sua autenticidade. A quebra de valores, dogmas e crenças limitantes pela qual tem passado lhe auxiliará muito a ter mais coragem e assertividade de quebrar com o enrijecimento. Expressão mais livre a ampla de si mesmo.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A mente se volta aqui para o terreno emocional. Urano tem revolucionado sua vida sexual e afetiva profundamente, lhe pedindo mais liberdade, originalidade e objetividade. Essas quebras lhe auxiliarão a renovar sua visão sobre o que é espiritualidade. Reorganização de conteúdos psíquicos para se libertar de traumas e questões emocionais desafiadoras.

Escorpião.

A mente se volta para seu próprio domínio, pedindo mais pragmatismo e realismo. Você tem sido estimulado a mudar suas ideias e pensar com mais sabedoria e ponderação. Isso tem lhe auxiliado com as intensas mudanças que tem ocorrido em sua vida conjugal, social e com as parcerias. Tudo isso também lhe auxilia a ter um olhar mais objetivo para grupos e amizades. Use dos dons intelectuais para manter o equilíbrio e inovar suas relações.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A mente se volta para as realidades práticas da vida. As profundas mudanças que tem ocorrido em suas rotinas e hábitos lhe auxiliam agora a mudar seu olhar para sua carreira, sair do lugar comum e das rotinas para inovar. Disciplina estruturada para cuidar da vida rotineira, trabalho e saúde de uma maneira mais saudável, alternativa e inovadora.

Capricórnio.

A mente se volta agora para a necessidade de ser quem você é de verdade. A vida tem lhe obrigado a quebrar as velhas couraças, sair da armadura e se mostrar tal qual é. Fidelidade à sua essência. Isso lhe auxiliará a rever crenças e ideias pré-concebidas, lhe estimulando a ter uma visão mais aberta da vida. Expressão de si mesmo e de seus princípios.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A mente se volta aqui para o terreno emocional. As grandes revoluções pelas quais passa sua vida particular, emocional e familiar lhe motivam a quebrar com estruturas rígidas. Também isso lhe auxiliará a enxergar o que precisa ser mudado, o que precisa de resoluções mais definitivas, quais portas fechar. Também lhe estimula a ouvir mais a sabedoria espiritual.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A mente se volta para seu próprio domínio. Suas ideias tem sido revolucionadas. Há um estímulo para a quebra de padrões de pensamento rijos. Abrir a mente para ideias novas e libertárias lhe auxilia a ver o que precisa ser mudado nas parcerias e vida social. Capacidade de se relacionar com leveza, pragmatismo e também inovação e irreverência.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique