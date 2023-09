SIGA NO

677

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Vênus, sua regente, recebe as vibrações renovadoras de Urano. As relações, em especial as amizades, grupos e tudo que envolva mais pessoas pedem renovação. Suas emoções profundas são ativadas por Urano e isto lhe mostra que não deve se vender a ideias massificadas ou relações falsas. Seja verdadeiro em relação ao que sente e na forma de relacionar.

Quebra de padrões

A quadratura de Vênus em Leão com Urano em Touro nos pede uma verdadeira revolução de valores. Que enxerguemos mais o quanto podemos ser mais justos na distribuição de recursos e possibilidades. Também que tenhamos mais objetividade e originalidade nas relações. Beleza com ousadia e quebra de padrões. Mudanças em termos de relações amorosas e finanças.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henri que