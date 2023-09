677

Horóscopo do dia (24/09): Confira a previsão de hoje para seu signo

Individualidade e parceria

Marte em Libra faz oposição a Quíron em Áries. Estamos focados em agir junto dos outros, todavia hoje podemos nos deparar com feridas em nossa individualidade. Será preciso resgatar o que é importante a nível pessoal para que se possa seguir adiante junto do outro. O respeito às individualidades numa relação deve ser trabalho neste momento. As atitudes do outro podem nos servir de gatilho para que nos posicionemos da maneira correta.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, faz oposição a Quíron no seu signo (solar ou ascendente). Você está mais motivado a engajar com os semelhantes, mas pode se deparar com feridas à sua individualidade. Busque estabelecer bem o que é importante para você ao se relacionar com os outros para que as parcerias possam fluir de forma curativa e focada.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Questões desafiadoras ligadas às parcerias de trabalho, equilíbrio de rotina e/ou saúde podem lhe fazer acessar pontos feridos em sua psiquê e campo emocional. Busque não projetar sua raiva no outro, mas medite para entender onde estão suas feridas e recalques e aja para curar tudo isso. Deve reconhecer as dores emocionais para lidar melhor com a vida material.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Seu senso de defesa de seu espaço pessoal está alto pela posição de Marte. Algumas feridas ligadas à rejeição em grupos, hostilidade ou individualidade em contextos maiores lhe pedem que se cure. Busque uma relação equilibrada consigo mesmo para que possa se colocar de forma assertiva, porém equilibrada, perante os semelhantes.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Suas energias emocionais estão bem mais fortes e aguerridas neste período. Algumas feridas ligadas a figuras de autoridade, estruturas, compromissos ou seus próprios limites podem emergir e mesmo lhe causar raiva. Todavia, deve ter o discernimento de como utilizar bem essa raiva. Busque agir conforme sua sensibilidade e lute por aquilo que lhe traz confiança e segurança.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua mente está permeada pela sua individualidade e sua comunicação mais aguerrida e direta. Todavia, alguns pontos sensíveis ligados às visões de mundo, fé, religião e/ou crenças podem trazer feridas à tona. Busque o diálogo diplomático, lembrando que defender seu ponto de vista não é uma questão de vida ou morte, mas que deve ser feita com assertividade racional.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Você tem defendido seu senso de valor próprio com intensidade e fidelidade a si mesmo. Todavia, feridas ligadas a partilhas, heranças, sexualidade, emoções profundas e/ou morte podem lhe desafiar. Lembre-se de que pode partilhar com os semelhantes sem ferir sua individualidade. Você é forte e tem plenas condições de fazer por si e também partilhar desta força com outros.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Marte no seu signo (solar ou ascendente) lhe faz um tanto mais assertivo e independente. Todavia, algumas feridas na relação com os outros podem ser mobilizadas agora. Será preciso que respeite sua própria individualidade, mas sem abrir mão do seu natural senso de cooperação e empatia para equilibrar os opostos. Necessidade de equilibrar o espaço individual para fazer as parcerias funcionarem de forma curativa.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, faz oposição a Quíron. Questões desafiadoras ligadas ao trabalho, colegas, servidores, sua saúde ou andamento da vida material podem lhe provocar o subconsciente. Você é chamado a sair da estagnação e integrar sua raiva e emoções como forma de realizar o que precisa no plano material. Ações sutis e magnéticas auxiliando na cura objetiva.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Algumas ações, posicionamentos ou formas de ver a vida de grupos, amigos ou da coletividade podem lhe abrir feridas antigas em sua autoconfiança e direcionamento pessoal. Todavia, deve buscar muito discernimento para ouvir sua voz interior e ser fiel a si mesmo. Busque interações diplomáticas, mas sem perder o respeito por sua força pessoal.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Você tem dado muito de si e de sua força no trabalho, carreira, compromissos e no mundo lá fora. Todavia, algumas feridas emocionais pedem sua atenção. Talvez tenha suportado fardos pesados que passam por cima de sua sensibilidade ou necessidade de ser acolhido e viver a vida pessoal. Busque ouvir e reconhecer a sensibilidade para que possa trabalhar bem no mundo lá fora.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Você está buscando sua fé e novas possibilidades de forma aguerrida, entusiasmada e com intensidade. Todavia, é lembrado que precisa também focar no tempo presente, não ficando somente nos devaneios. Associe a racionalidade prática aos seus objetivos para que possa efetivamente realizá-los. Seus ideais precisam ser trazidos para o tempo presente de forma curativa e assertiva.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Você tem vivido transformações emocionais intensas, assim como motivação de partilha e/ou vivência da sexualidade. Todavia, tais temas podem trazer à tona feridas ligadas a um senso de valor próprio e individualidade. Busque reconhecer a força que tem em si mesmo, para aí sim partilhar de forma mais adequada com os outros. Transformações emocionais que facilitam o campo material.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henri que