677

Bia Lucca vai cantar chorinho, Bossa Nova e música de protesto em seu tributo a Nara Leão Ana Paula Couto/divulgação



A cantora mineira Bia Lucca fará tributo a Nara Leão no espetáculo cênico musical em cartaz nesta sexta-feira (22/9), às 19h, no Teatro de Bolso do Cine Theatro Brasil Vallourec (Avenida Amazonas, 315 – Centro). O show, que destaca o ecletismo de Nara em sua trajetória artística, conta com repertório especial de 12 canções, incluindo os sucessos “Opinião”, “Odeon”, “Diz que fui por aí” e “Samba de uma nota só.”

• DISCO DE BETO GUEDES VIRA LIVRO

O livro “Leia esta canção: Beto Guedes” (Editora Garoupa), organizado pela escritora Marina Ruivo, será lançado nesta sexta-feira (22/9), às 19h, na Casa Ucrânia, em São Paulo, e em 20 de outubro, no Bar Museu Clube da Esquina, em BH. Com 172 páginas,ele se baseia no primeiro álbum do músico mineiro, “A página do relâmpago elétrico”, trazendo 12 contos, 10 ilustrações e quatro faixas bônus. Lançado pela gravadora EMI em 1977, o disco tem 10 faixas e sucessos como “Lumiar” e “Nascente”. Marina contribuiu com o conto “O orelhão”. Participam ainda os escritores Cinthia Kriemler, Eltânia André, Leusa Araújo, Braulio Tavares, Luiz Roberto Guedes e Sérgio Fantini.

• MODA FRANCO-MINEIRA

Refletir sobre a moda e os códigos de vestimenta em Minas, na França e a relação entre as culturas francesa e mineira. Esse é o objetivo da Semana da Moda Franco-Mineira, que acontece até 30 de setembro, no Museu da Moda de Belo Horizonte – Mumo (Rua da Bahia, 1.149 – Centro). O evento conta com palestras, mesas-redondas e workshops, além de mostra de realidade virtual. Programação completa está disponível no Portal Belo Horizonte. Gratuito.

Dudu Nobre se apresenta no Centro Cultural Unimed BH-Minas, nesta quinta à noite Globo/Divulgação

• MANO CONVIDA DUDU NOBRE

A nona edição do projeto Mano Convida será realizada nesta quinta (21/9), às 20h30, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244 – Lourdes). No palco, Dudu do Cavaco convida o sambista Dudu Nobre. Haverá participações da banda e orquestra de câmara Comarca 5.2 e do Coral Voz Ativa, formado por alunos do Instituto Mano Down, sob regência do maestro Daniel Viana. Ingressos a R$ 50 (inteira), à venda no Eventim e na bilheteria local.

• “A MENINA E O TREM” EM DEBATE

O escritor barbacenense Evandro Aléssio é o convidado do projeto Sempre um Papo on-line para falar de “A menina e o trem”, romance que tem o Hospital Colônia de Barbacena como um dos cenários. Ex-pacientes, médicos, enfermeiros e funcionários foram as principais fontes para o livro de Aléssio. O bate-papo, mediado pela jornalista Jozane Faleiro, será transmitido às 19h no YouTube do projeto. Informações: www.sempreumpapo.com.br.