Obras estão em exposição no Espaço Corda, no Mercado Novo, no Centro de Belo Horizonte Divulgação

Na música, a pentatônica é considerada uma das mais antigas escalas musicais e, como o nome indica, formada por cinco sons com grande variedade de tipos. Pegando emprestado o nome e seguindo uma proposta que une "movimento das cores, sonoridade de formas e compasso do movimento de transparência", como enfatizam Olavo D'Aguiar e Vitor Paiva, os dois artistas inauguram a mostra "Pentatônica: no ritmo das formas" neste sábado (16/9), às 11h, no Espaço Corda, no Mercado Novo, no Centro de Belo Horizonte.