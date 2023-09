677



Lance mais recente por pintura na parede feita por Lena Dunham está em US$ 5.100 (R$ 24,8 mil) Getty Images



Você prefere que um ator famoso leve seu cachorro para passear ou que uma celebridade te ajude a resolver as palavras cruzadas do jornal New York Times?

Ambas ofertas podem ser suas — a um preço provavelmente considerável —depois que celebridades lançaram um leilão online para ajudar trabalhadores que estão sem acesso a plano de saúde por conta da greve de atores e roteiristas de Hollywood.

As atividades em leilão incluem a estrela da série Parks and Recreation Adam Scott como passeador de cães por uma hora. Aviso: o cachorro deve estar em Los Angeles. O lance atual está em US$ 3.050 (cerca de R$ 14,8 mil).

Enquanto isso, a protagonista da série Girls, Lena Dunham, pode fazer uma grande pintura na parede da sua casa — o lance mais recente está em US$ 5.100 (R$ 24,8 mil) — ou você pode fazer um curso de cerâmica em Nova York com a atriz Busy Philipps.

A venda no site eBay foi organizada pela Union Solidarity Coalition, uma organização fundada em maio por roteiristas e diretores de Hollywood para oferecer apoio financeiro aos grevistas.

As ofertas podem ser apresentadas até 22 de setembro.

Membros do sindicato dos atores, o Screen Actors Guild (SAG), juntaram-se em julho aos membros do sindicato dos roteiristas, o Writers Guild, na paralisação que havia começado em maio.

Vencedor do Oscar e do Emmy, John Lithgow também está oferecendo uma atividade REUTERS/Mario Anzuoni

Os sindicatos não conseguiram chegar a um acordo com estúdios e gigantes dosobre questões salariais, condições de trabalho e o uso de inteligência artificial (IA) pela indústria.

Até que um acordo seja alcançado, milhares de pessoas permanecerão sem trabalho e sem plano de saúde.

Buscando cobrir essas lacunas, outras ofertas do leilão incluem um chapéu assinado pelo músico Tom Waits ou uma música a ser escrita e cantada "apenas para você" pelo elenco do desenho animado Bob's Burgers — a um lance, no momento, de US$ 5.000 (R$ 24 mil).

Natasha Lyonne está oferecendo 15 minutos de 'conversa existencial' com ela e seu cachorro Getty Images

Natasha Lyonne, estrela da série Boneca Russa, irá te ajudar a resolver as palavras cruzadas do New York Times por 15 minutos, caso sua oferta tenha sucesso.

O leilão também promete “uma conversa existencial de 15 minutos com Natasha Lyonne e seu cachorro Rootbeer”.

O protagonista da série Better Call Saul, Bob Odenkirk, e seu colega em Mr. Show David Cross, jantarão com você em Nova York ou Los Angeles por pelo menos US$ 7.100 (R$ 34 mil), que é a oferta atual. Se você não puder comparecer a esses locais, eles enviarão uma entrega do seu restaurante local favorito e jantarão com você por chamada de vídeo.

Enquanto isso, o ator John Lithgow, vencedor do Oscar e do Emmy, ofereceu-se para fazer uma pintura do seu cachorro.

O vencedor será convidado a enviar de quatro a cinco fotos do bichinho de estimação “e John Lithgow pintará um retrato em aquarela de seu melhor amigo”, diz um entusiasmado anúncio do leilão.