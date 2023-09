677

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Plutão no seu signo (solar ou ascendente) tem lhe trazido um enorme aprofundamento em si mesmo nos últimos anos. A quadratura a Ceres lhe faz questionar se não tem idealizado ou dado demais de si mesmo no campo do trabalho e carreira. Sua vontade pessoal está mais alta e lhe pede que se volte para o pessoal, sabendo a medida certa com que atende às demandas do mundo lá fora.

Transformando

A quadratura entre Ceres em Libra e Plutão em Capricórnio traz para hoje questões que nos tiram de nossas zonas de conforto e trazem aprofundamento. Em especial no que se relaciona a idealizações de relacionamentos, devemos ter um olhar mais aprofundado em n os mesmos e nosso senso de limites e autoridade. Transformações e mudanças em rotinas também nos questionam na forma como vivemos a vida material.

