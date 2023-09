677

Marcius Melhem se pronuncia após ser alvo de novas graves acusações e investigação Observatorio dos Famosos

Marcius Melhem se tornou alvo de novas investigações, em meio às graves acusações da polêmica que se envolveu com Dani Calabresa. Desta vez, o Ministério Público de São Paulo acionou uma investigação no último dia 22 de agosto, incluindo as denunciantes.

A ação entrou em vigor após o ex-diretor do setor de humor da Globo já ter enfrentado outras acusações. Ele, inclusive, foi denunciado em 2 de agosto, e deverá prestar depoimento no próximo dia 15 de setembro. Na representação, vídeos publicados em seu canal do YouTube, por volta do mês de abril, foram apresentados como evidência.

Em defesa, Marcius Melhem alegou que é uma tentativa de silenciar sua defesa e derrubar seu canal na plataforma de vídeos. "Ninguém sofreu violência psicológica maior que eu e minhas filhas. Ao contrário delas, tive minha carreira interrompida, fui ameaçado de morte e tive que deixar por um tempo o país", afirmou ele, ao jornal Folha de S. Paulo.

Além disto, o humorista ressaltou que busca justiça para si mesmo. "Tentam calar minha voz no momento em que a opinião pública toma conhecimento dos meus argumentos", pontuou.