SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Seu senso de compromisso para com sua carreira e obrigações se faz intenso, mas também com um toque de expansão e possibilidades. Seu trabalho bem desempenhado com alegria tende a ter mais visibilidade agora, em especial com figuras d autoridade. Possibilidade de novos trabalhos, crescimento onde já está ou de assumir mais autoridade você mesmo, mas com seu natural otimismo.

Alegria e expansão

A Lua entra na fase Minguante no signo de Gêmeos. Devemos escoar os excessos mentais, limpando a mente e as ideias. A segurança aqui vem da sabedoria de se viver com leveza e flexibilidade. Mercúrio, o regente do signo, segue retrógrado, reforçando que este é realmente um momento para se interiorizar e rever tais questões mentais e emocionais.

