AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



O dia de hoje lhe pede uma vibração mais leve e desprendida. Busque ser você mesmo, mas faça essa busca do lado de dentro. Deve escoar os excessos de drama e personalismo, permitindo que sua verdadeira essência se expresse. Momento propício para se reconectar com seu senso de fé e possibilidades futuras. Busque enxergar novas possibilidades.

Lua Minguante em Gêmeos

A Lua entra na fase Minguante no signo de Gêmeos. Devemos escoar os excessos mentais, limpando a mente e as ideias. A segurança aqui vem da sabedoria de se viver com leveza e flexibilidade. Mercúrio, o regente do signo, segue retrógrado, reforçando que este é realmente um momento para se interiorizar e rever tais questões mentais e emocionais.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta