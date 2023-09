677

Horóscopo do dia (30/08): Confira a previsão de hoje para seu signo

Material versus Emocional

A Lua em Virgem nos traz aterramento emocional na realidade, tarefas, rotinas e trabalho. Queremos nos sentir úteis e prestativos. Todavia, a oposição a Saturno em Peixes nos relembra que devemos ter compromisso também para com o lado emocional, espiritual e energético da vida. É preciso balancear a vida material com o compromisso emocional.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A posição lunar de hoje lhe traz forte sentimento de aterramento no mundo material, nas rotinas e tarefas a serem cumpridas, assim como no cuidado com a saúde. Todavia, a oposição a Saturno mostra que também é preciso compromisso para com a saúde psíquica, emocional e espiritual. Busque assumir este compromisso para canalizar o seu melhor na vida prática.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A posição lunar de hoje lhe traz segurança e aterramento em ser você mesmo, expressar seu lado pragmático de forma criativa e buscar individualidade. Todavia, a oposição a Saturno te relembra que também tem compromissos para com o coletivo e que precisa sair de si e doar mais. Busque equilibrar estas duas polaridades, usando de seu poder e criatividade no auxílio a todos.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A posição lunar de hoje lhe traz forte conexão para com seu lar, família, raízes e vida pessoal. Está organizando tudo e se dedicando afetivamente. Todavia, a oposição a Saturno te relembra de suas importantes obrigações de carreira e compromissos assumidos. Será preciso balancear estas duas áreas da vida, vivendo o melhor de cada uma.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A posição lunar de hoje lhe traz foco no tempo presente, na comunicação com as pessoas à sua volta, nos estudos e em um senso de racionalidade. Todavia, a oposição a Saturno te relembra do compromisso de viver mais a fé e as possibilidades futuras. A mente deve ser lapidada aqui por um senso ético justo. Busque fazer escolhas baseado em seus princípios.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A posição lunar de hoje lhe traz aterramento nas questões materiais, finanças, bens, valores e talentos. Há um forte aterramento no aqui e agora. Todavia, a oposição a Saturno te relembra que certas questões emocionais carecem de compromisso e lapidação da sua parte. Também é preciso que saiba partilhar de forma justa, equilibrando o dar e o receber.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A posição lunar de hoje lhe traz forte enraizamento em si mesmo, já que a Lua está no seu signo (solar ou ascendente). Sua subjetividade e necessidade de se cuidar se fazem intensas. Todavia, a oposição a Saturno lhe relembra que tem compromissos para com os outros, que deve entender o outro em suas dores e dificuldades, doando o que for justo de si mesmo.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A posição lunar de hoje lhe traz necessidade de trabalhar suas questões emocionais, subconscientes, psíquicas e/ou espirituais de forma diligente e organizada. Todavia, a oposição a Saturno te relembra que não pode negligenciar a vida material e suas demandas. Organizar suas rotinas pode ser um excelente começo para organizar suas emoções.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A posição lunar de hoje lhe traz necessidade de servir e ser útil ao coletivo. Há um forte senso emocional de pertencimento a grupos e amizades. Todavia, a oposição a Saturno te relembra que tem de ter compromisso em ser você mesmo, havendo coisas que só podem ser feitas pelo seu esforço individual. Busque assumir responsabilidade sobre si mesmo para melhor servir ao coletivo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A posição lunar de hoje lhe traz grande necessidade de cumprir seus deveres, assumir responsabilidade e lançar raízes na carreira e projeção. Há um forte senso de eficiência e trabalho em alta. Todavia, a oposição a Saturno te relembra do compromisso com suas lapidar emoções, vida familiar e pessoal. Busque organizar sua base para florescer e dar bons frutos.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A posição lunar de hoje lhe traz forte enraizamento na fé, no futuro e nas possibilidades expansivas. Está com emoções mais intensas e livres. Todavia, a oposição ao seu regente, Saturno, te relembra de estar focado no presente; visões grandiosas se realizam um passo de cada vez. Busque o crivo da racionalidade para melhor viver sua fé e possibilidades.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A posição lunar de hoje lhe traz necessidade de aprofundamento emocional, lapidando arestas. A energia afetiva e sexual se torna mais intensa. Todavia, a oposição a Saturno, seu regente, lhe relembra de cultivar com compromisso um senso de valor próprio. A partilha precisa ser refinada a partir de um senso de autovalorização e merecimento.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A posição lunar de hoje lhe traz necessidade de vivenciar mais as relações e ter rotinas junto do outro. Há receptividade e comunhão emocional nas relações. Todavia, a oposição a Saturno lhe relembra de se estruturar como individualidade, dependendo menos dos outros e se apoiando mais em si mesmo. Isto facilitará uma comunhão refinada na troca com o outro.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta