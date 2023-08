677

Augusta Barna durante show no Parque Municipal Gabriela Matina/EM/D.APress

A Virada está utilizando vários espaços do Parque Municipal. O principal palco é o Gramado, que encerra a noite deste sábado (19/8) com a dupla Clara X Sofia.

Antes das queridinhas do pop, quem fez bonito foi outra cantora mineira, Augusta Barna. Ela fez o público dançar com o repertório de seu álbum de estreia, “Sangria desatada”, lançado há sete meses.

Com muita presença de palco (ela também é atriz), interagiu diversas vezes com a plateia, contando um pouco da história da sua carreira e também das composições.

Ao final o público pediu bis e a cantora mandou ver, mesmo extrapolando o horário do show. A canção “Acaju”, maior sucesso da cantora, foi pedida diversas vezes durante o show e foi a penúltima música do repertório.

Augusta se apresentou ao lado da banda formada por Matheus Ramos (bateria) Felipe dos Santos (baixo), Chico Bueno (guitarra e cavaco) e Dudu Amendoeira (teclados).

O parque está cheio, o público é revistado na entrada, mas dá para transitar bem no bolsão verde no Centro da cidade. O clima é mais descontraído do que no Viaduto Santa Tereza, com muitas famílias. Muita gente se precaveu e levou canga para assistir, sentada, às apresentações nos três palcos.