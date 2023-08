SIGA NO

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Este momento lhe traz a necessidade de estabelecer melhor o senso de individualidade nas relações. Você tem mudado muito as ideias e está mais ousado e direto para se comunicar. Isso facilita a necessidade de agir junto do outro e de respeito e senso crítico nas relações. Você entra numa fase mais fiel ao ponto de vista crítico e pragmático, assim como nos cuidados com a vida material.

Ações práticas e inovadores

O trígono entre Marte em Virgem e Urano em Touro traz para hoje a facilidade em se revolucionar e agir, mas dentro do pragmatismo e realismo. Ótimo para se ter ações inovadores e soluções práticas. Ação para o trabalho motivada pela renovação de valores. Juno entra em Leão, nos fazendo um tanto mais fiéis à nossa própria Essência, vaidosos e comprometidos com o que é importante pessoalmente.

Horóscopo do dia (15/08): Confira a previsão de hoje para seu signo

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta