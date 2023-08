677

Horóscopo do dia (15/08): Confira a previsão de hoje para seu signo

Ações práticas e inovadores

O trígono entre Marte em Virgem e Urano em Touro traz para hoje a facilidade em se revolucionar e agir, mas dentro do pragmatismo e realismo. Ótimo para se ter ações inovadores e soluções práticas. Ação para o trabalho motivada pela renovação de valores. Juno entra em Leão, nos fazendo um tanto mais fiéis à nossa própria Essência, vaidosos e comprometidos com o que é importante pessoalmente.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, recebe aspecto facilitado de Urano. Você está cheio de energia para trabalhar e realizar, mas também elétrico e com sede de mudanças e inovações. Use desta energia para inovar métodos e formas de trabalhar ou cuidar da vida material e saúde. Você também entra numa fase mais fiel àquilo que é essencial e à sua expressão verdadeira.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Você está mais autêntico e irreverente agora. Está agindo mais pautado em sua criatividade e expressividade. Há um forte estímulo para ousar e renovar a aparência, posicionamento e atitude na vida. Ouse ser mais você mesmo e aja neste sentido, rompendo com cristalizações e formatações que não mais o favorecem. Você também entra numa fase mais fiel às suas emoções e vida pessoal.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Este momento lhe traz necessidade de agir emocionalmente e revolucionar o que se estagnou. Fortes motivações psíquicas, emocionais e/ou espirituais lhe estimulam e favorecem o desapego do passado, de estruturas familiares rígidas e emoções negativas. Pode ser um período que lhe também instiga mudança de lar. Você entra numa fase em que se expressará com mais fidelidade a quem você é e como enxerga o mundo em seu entorno.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Ocorrem agora mudanças em seu campo mental e de comunicação. Você é chamado a ser mais assertivo e direto em suas comunicações. A relação com amigos, grupos e ideias inovadoras lhe instiga a romper com mentalidades antigas e ser mais autentico na troca com os outros. Você entra numa fase em que estará bem mais fiel a si mesmo e seus valores e se dando mais amor e espaço pessoal.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Você está agora bem mais ousado para lidar com o mundo material. Seu senso de valor o motiva a agir com coragem e assertividade, lutando por seu espaço no trabalho e lucros. Há um senso de revolução de padrões, estruturas e carreira que lhe facilita esta luta material. Você entra numa fase de maior fidelidade a si mesmo com Juno no seu signo (solar ou ascendente).

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O momento lhe traz maior força de individualidade e ação com Marte no eu signo (solar ou ascendente). O aspecto facilitado a Urano te leva a agir de forma ainda mais irreverente e inovadora, quebrando padrões e rompendo com crenças e visões de mundo limitantes. Você entra numa fase mais fiel às emoções e questões psíquicas / espirituais.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este período lhe traz maior irreverência e mudanças no campo das emoções. Você tem revolucionado o sentir profundamente e isso agora facilita a resolução de problemas psicológicos e energias sutis, emocionais e/ou espirituais. Vá à caça dos complexos e se liberte. Você entra numa fase mais fiel às questões do coletivo e com grupos e amigos.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, recebe aspecto facilitado de Urano. Você está bem mais engajado nas questões sócias, no trabalho em prol de todos, redes sociais e inovações para o futuro. Tudo isso é facilitado pelas mudanças que tem ocorrido nas parcerias, possíveis rompimentos ou inovações do setor. Ouse mudar a forma do relacionar. Você entra numa fase mais fiel à sua autoridade, capacidade profissional e maturidade.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Ocorrem agora mudanças intensas na vida material. Você tem revolucionado métodos, rotinas e hábitos e isto facilita ações mais ousadas no campo profissional e na construção de novas estruturas. Uma imagem mais ousada para o mundo lá fora tende a emergir, lhe pedindo renovação prática. Você entra numa fase mais fiel aos seus princípios, fé e planos futuros.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Seu senso de ação está bem focado nos objetivos futuros e novas possibilidades. Isso é facilitado por um senso de revolução de quem você é e como se expressa mais autenticamente. Ações ousadas e práticas podem ser benéficas para que você cresça e expanda com qualidade. Você entra numa fase mais fiel à suas emoções profundas e à necessidade de mudanças profundas.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A vida lhe traz necessidade de mudanças emocionais e isto deve ser vivido. Há um forte sneso de mudança e transformação que lhe pede ousadia. Em especial motivado por mudanças familiares, emocionais, de lar ou de cunho íntimo, busque coragem, assertividade e praticidade para levar a cabo as renovações. Você entra numa fase mais fiel às relações, casamento e/ou parcerias.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este momento lhe traz a necessidade de estabelecer melhor o senso de individualidade nas relações. Você tem mudado muito as ideias e está mais ousado e direto para se comunicar. Isso facilita a necessidade de agir junto do outro e de respeito e senso crítico nas relações. Você entra numa fase mais fiel ao ponto de vista crítico e pragmático, assim como nos cuidados com a vida material.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta