Madonna sugeriu que voltará com a turnê 'Celebration' Reprodução/Instagram Madonna sugeriu que voltará com a "Celebration" muito em breve em uma publicação em seu Instagram. Sua turnê começaria em julho deste ano, mas foi adiada após a cantora contrair uma grave infecção bacteriana.

"Toda arrumada em sem nenhum lugar parar ir. Mas em breve, muito em breve, estarei viajando até vocês", escreveu a cantora na legenda de um carrossel de fotos em que posa produzida com diferentes figurinos em sua casa. Arrematou o texto com uma hashtag com o nome da turnê, para que não sobrassem dúvidas.

Madonna falou sobre sua doença e a internação pela primeira vez em uma publicação de julho, em que disse que sua saúde estava se recuperando e comentou as novas datas da turnê, prevista para começar em outubro, na Europa.

A cantora havia anunciado a turnê "Celebration" em janeiro deste ano. A 12ª turnê da artista deve passar pela Europa, pelos Estados Unidos, pelo Canadá e pelo México, com shows nos quais a cantora vai tocar seus hits de 40 anos de carreira. Novas datas ainda não foram anunciadas.